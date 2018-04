Zonde! Man gebruikt 911 Targa als bulldozer

En weer is er een pareltje gecrasht...

We zien een muur met een gat, losse stenen en een flink beschadigde Porsche die op z’n neus rust. Dat kan maar ÊÊn ding betekenen: deze 911 Targa heeft zich door dit muurtje geboord. Hoe dit heeft kunnen gebeuren wordt niet genoemd, maar achter het stuur zat in ieder geval een Britse 73-jarige man, die na de crash niks mankeerde. Een ambulance kwam er dan ook niet aan te pas, alsook de brandweer. Hooguit een paar agenten, waarvan eentje het tragische ongeluk op Twitter deelde. Zie zijn tweet hieronder.

A 73 year old male has been reported for careless driving following this RTC in Crouch Street #Colchester earlier this evening. Thankfully neither the driver or anyone else was injured. The driver will be offered a Fitness to Drive course & the DVLA notified. Photos by PC Turner. pic.twitter.com/B1nZpDWsYW

— Colin Shead 📱+ 🚘 = ❌ (@SgtColinShead) April 5, 2018