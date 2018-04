Verstappen werd niet nerveus door z’n engineer

Dit is hoe Verstappen omgaat met kritiek van analisten.

Twee weken nadat de race in Melbourne is verreden, is men nog steeds niet uitgepraat over de prestaties van Verstappen. Volgens velen (en Max zelf) verliep de Grand Prix niet helemaal zoals gehoopt. Voor degenen die het niet meer weten of simpelweg niet gekeken hebben: de jonge Nederlander werd zesde, achter Alonso (!).

Voorafgaand op de GP van Bahrein, reageerde Max op de kritiek die hij kreeg van F1-analist Marc Surer. Deze Zwitser was in de jaren ’80 actief in de koningsklasse van de autosport, en heeft dus kennis van zaken. Echter heeft hij het volgens Max compleet mis, nadat hij enkele conclusies trok tijdens een aantal situaties in Melbourne. Zo werd Verstappen buitenom gepasseerd door Kevin Magnussen en bleef hij lange tijd achter de Deen. Volgens Surer werd Max “nerveus gemaakt door z’n engineer”. Vervolgens beschadigde Max de Red Bull aan enkele randstenen, waardoor al snel een spin volgde. Het gevolg hiervan was, dat hij tot het einde van de race Fernando Alonso niet kon passeren. Marcs conclusie: “hij ging te ver en hierdoor raakten z’n banden oververhit”.

Verstappens antwoord hierop was duidelijk, al had hij wat humor van Ricciardo kunnen lenen. De Nederlander wilde Magnussen passeren, maar durfde niet teveel risico’s te nemen. Enkele ronden na de start kampte de auto met lichte schade, waardoor het weggedrag slechter werd. Volgens Max was zijn wagen hierdoor lastiger bestuurbaar, en leek het op televisie anders dan het in werkelijkheid was.

Kortom, Max werd niet overspannen door z’n engineer. Marc Surer heeft wellicht te snel conclusies getrokken…