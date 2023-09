Max Verstappen pielt op mobiel in haarspeldbocht met Audi RSQ3

Max Verstappen blijkt epische skills te hebben achter het stuur. Zelfs een onderstuurde Audi krijgt hij de bocht om, al spelend met zijn mobiel.

Ja, Max Verstappen bleek vanmiddag in Singapore bij grote uitzondering even niet de snelste van allemaal. Maar het blijft natuurlijk zo dat de beste man epische skills achter het stuur heeft. Dat blijkt ook maar weer eens uit enkele kiekjes die @defriezencrew schoot van onze nationale held in de heuvels van Monte Carlo.

De Nederlander was daar onderweg in een Audi RSQ3. Deze snelle vijfpitter is rap in rechte lijn, maar heeft min of meer hetzelfde onderstel als…Een Škoda Yeti. Het is dan ook een wonder dat Verstappen de zwaargeneusde boksbeugel door de hairpins rondom Monaco krijgt. Hoewel het op de foto’s eruit ziet alsof hij ook een beetje wijd de bocht uitkomt.

Dat kan ook te maken hebben met het feit dat…Max ondertussen ook nog wat met zijn telefoon zit te pielen. Er staat simpelweg geen maat op deze man. Niet alleen rijdt hij het hele F1 veld aan barrels. Voor al ons mannen bewijst hij ook nog maar eens dat mannen wel degelijk meer dingen tegelijk kunnen doen.

Maar goed, moeten we nu eigenlijk de Gotcha!-behandeling geven? MV1 lijkt wat verveeld op zijn smartphone te staren tijdens het rijden en dat mag natuurlijk eigenlijk niet. Foei! Verboten! We gaan natuurlijk niet de foto’s voor deze lichte indiscretie doorsturen aan de Monegaskische hermandad. Maar ja, het kan natuurlijk formeel gezien echt niet. Bijna iedereen zal het wel eens doen, maar ja, voorbeeldfunctie et cetera. Laat Stefano Domenicali er maar niet van horen.

Aan de andere kant: als het seizoen verder gaat zoals vandaag in Singapore, zit Max misschiel wel te wachten op een schorsing. Lekker paar weekjes vrij en aan het eind van het jaar de titel ophalen. Misschien kan Nyck de Vries dan invallen bij Red Bull Racing.