Max Verstappen onthult speciale helm voor de GP van Las Vegas

Max Verstappen is geen fan van Las Vegas, maar toch onthult hij een speciale Las Vegas-helm.

Volgende week staat er een gloednieuw Formule 1-circuit op de kalender. Maar dat zal je vast niet ontgaan zijn. Er wordt namelijk een belachelijke hype gecreëerd rond de GP van Las Vegas. De marketingmachine van de Formule 1 draait op volle toeren.

Alle heisa rondom de Grand Prix van Las Vegas is aan Max Verstappen natuurlijk niet besteed. “Ik denk ten eerste dat we daar meer voor de show zijn dan voor het racen zelf,” zo tekende Motorsport.com uit zijn mond op. “Ik heb zoiets van: ik ga ernaartoe, ik doe mijn ding en ik ben weer weg,” aldus Max, die zegt waar het op staat.

Max Verstappen is dus geen fan van Las Vegas, maar toch doet ook hij mee aan de Vegas-hype. Max presenteert vandaag op zijn social media namelijk een speciale helm met een Las Vegas-thema. Al was dat waarschijnlijk niet zijn eigen idee.

Feit is in ieder geval dat Max een nieuwe helm gaat dragen tijdens de GP van Las Vegas. Eerder vandaag onthulde Ferrari ook al speciale outfits, maar die hadden niet een specifiek Vegas-thema. Het nieuwe hoofddeksel van Max heeft dat wel.

De helm is in de basis wit, wat natuurlijk vertrouwd oogt. De Vegas-helm is echter versierd met gele accenten, diverse gokgerelateerde afbeeldingen en om het af te maken een soort glitterpatroon. Dit moet natuurlijk symbool staan voor de glitter en glamour van de gokstad, die Max zo fantastisch vind.

Gelukkig hoeft Max Verstappen in de video geen unboxing te doen of iets dergelijks, dus hij hoeft geen enthousiasme te veinzen. Overigens houdt hij er wel een extra zakcentje aan over. Een nieuwe helm betekent namelijk ook weer een nieuw item in de Verstappen webshop…