Zuinigste M2 ter wereld is niet heel erg bescheiden

De zuinigste M2 ter wereld is ook een van de opvallendste

Het hebben van een sportieve auto met veel vermogen is zeer aantrekkelijk voor ons petrolheads. Niets is leuker dan vlot van je plaats af kunnen gaan. Het nadeel is namelijk dat met de huidige brandstofprijzen autorijden een heel erg dure aangelegenheid kan gaan worden.

Dat is namelijk een van de twee redenen dat ondergetekende nog ouderwets op diesel rijdt. Op en neer naar kantoor rijden (226 km in totaal) kost slechts ongeveer 13 liter diesel (25,35 euro) met de 330d. Met de Mini Cooper S heb ik 15,58 liter Super Plus nodig ( á 36,62 euro) en met de Audi A6 3.0 TFSI was dat ongeveer 27 liter Super Plus (63,45 euro). Ja, een auto met dikke benzine motor rijden is dus harstikke duur!

Tel daarbij dat diesel per liter behoorlijk goedkoper is en de rekensom is gauw gemaakt. Oh, en het is ook nog eens de snelste van bovenstaande drie auto’s. En dankzij het hoge koppel ook het fijnste om lange afstanden te rijden.

220d Coupé xDrive

In dat opzicht snappen we de zuinigste M2 ter wereld helemaal. Nou ja, we zegen wel zuinigste M2 ter wereld, maar het is eigenlijk geen M2. De auto begon ooit zijn leven als de droom van een jonge regio-accountmanager die een 220d Coupé mocht leasen. Een xDrive, om zo door weer en wind op locatie aan te kunnen komen.

Daarna gebeurde er iets bijzonders. De auto onderging een kleine metamorfose waarbij zowel uiterlijk als de techniek compleet werden aangepakt. We beginnen met de techniek, want onder de kap huist namelijk geen B47 tweeliter viercilinder, maar de B57-motor. Dat is een zes-in-lijn met een slagvolume van 3 liter. Sapperdeflap!

Enorme power voor de zuinigste M2 ter wereld

En voor de gelegenheid is de motor meteen opgetuigd met allerlei upgrades. Stage 3, zegt de advertentie. Nu zegt een ‘Stage’ werkelijk waar helemaal niets, behalve dan dat er in dit geval behoorlijk wat aan gedaan is.

In veel gevallen is Stage I alleen een remap (chiptuning) en Stage II is dan een downpipe, intercooler, intake en dergelijke.

Bij Stage III pak je dan ook de turbo’s, brandstofpomp, injectoren en dergelijke mee. Maar nogmaals, het zegt helemaal niets en is net zoveel waard als de beoordeling van Henk-Jan Smit: het geeft slechts een indicatie.

Het resultaat in dit specifieke geval is heel erg veel vermogen (485 pk) en nog meer koppel: 950 Nm! Via een achttraps automaat wordt deze power op alle vier de wielen afgevuurd. Qua prestaties zal het wel goed zitten. Een standaard M2 blijf je wel voor en ook een (licht) getunede zal je wel voorblijven.

En wat moet dat dan kosten?

Qua uiterlijk is de zuinigste M2 ter wereld niet echt een muurbloempje te noemen, want de 220d Coupé is voorzen van een complete M2-bodykit. Ook de gele lak is lekker opvallend. Dat is geen wrapje, want aan de scharnieren te zien is het de originele kleur van de 220d! Tevens is er een enorme spoiler gemonteerd en een setje 19 inch lichtmetaal met nieuwe Continental-bandjes.

Dan zijn we aanbeland bij de prijs van de zuinigste M2 ter wereld. De verkoper vraagt er namelijk 34.950 euro voor. En weet je, dat is nog niets eens zo’n heel erg verkeerde prijs voor wat je ervoor terug krijgt.

En ja, het navigatiesysteem is het eenvoudige systeem, maar als je daarover gaat vallen begrijp je de auto toch niet en kun je beter gaan voor een full options 418i GC zonder standverwarming. De auto staat in Litouwen, dus je kan de auto kopen van Litouwers. Vervolgens heb je een leuke rit terug, perfect met zo’n diesel!

Interesse? De advertentie kun je hier bekijken!

Met dank aan Martijn voor de tip!