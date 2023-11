Volgende week strijkt het F1 circus neer in Las Vegas, maar is Las Vegas wel klaar voor de Formule 1?

Heel spannend in de strijd om de prijzen is het al even niet meer in de koningsklasse van de autosport, maar we hebben nog een paar races te gaan voor het seizoen er definitief op zit. Volgende week is het tijd voor de race in Las Vegas.

Nou heeft die race nogal wat gedoe met zich mee gebracht. De beroemde Las Vegas Strip heeft een jaar open gelegen om hem geschikt te maken voor Max Verstappen en zijn kornuiten. Maar volgende week is het dan echt zo ver! Maar is Sin City er wel klaar voor?

Net op tijd af

De teams zijn inmiddels onderweg naar de gokstad en gelukkig voor hen kunnen ze vanaf nu ook daadwerkelijk terecht met al hun spullen. De organisatie maakt namelijk een week voor de wedstrijd trots op Instagram bekend dat het pitsgebouw klaar is! De eerste vrachtauto’s moeten zo ongeveer voor de poorten staan, maar die kunnen nu dus ook daadwerkelijk hun plekje in de pits gaan opzoeken.

We kunnen natuurlijk lekker zuur gaan doen, maar feit is dat het op tijd klaar is voor de Formule 1. En zoals dat dan gaat in de stad der zonden, het ziet er fantastisch uit. Let ook even op het Nederlandse sponsortintje linksonder op de foto.

Raceweekeinde Las Vegas

Nou werd er heel vroeger ook nog wel eens geracet in de stad, maar dat is inmiddels zo lang geleden dat dit wel iets heel speciaals moet gaat worden. Alle hotelkamers kosten een godsvermogen en de tickets ook. Hoe dan ook, de stad maakt zich op voor een enorm feest.

Misschien alleen wel zonder eten en drinken, want het horecapersoneel dreigt met een staking volgende week. Dan blijft het dus bij de letters van de sponsor op de baan en niet op je glas. Maar goed, dat is een kleinigheid die de pret niet mag drukken. Gokken en racen kan eventueel ook zonder horeca.

Een staking is vast nog wel te voorkomen, maar daar hebben ze dan nog een kleine week de tijd voor. Ook daarmee zijn ze dan waarschijnlijk weer, net als met het pitsgebouw, precies op tijd.

UPDATE

Autobloglezer @maarteno leest de New York Times en weet ons te melden dat de vakbonden en MGM Resorts er inmiddels uit zijn. Natje en droogje daar dus verzekerd.