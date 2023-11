Nieuwste Toyota is een fraaie cross-over met stationwagen-looks

Hoe zorg je dat een cross-over er strak uitziet? Door ‘m eruit te laten zien als een stationwagen!

Grote stationwagens zijn passé, want alles moet natuurlijk een cross-over zijn tegenwoordig. Ook Toyota heeft er de brui aan gegeven na de laatste Avensis. Ze leveren nog wel de Camry, maar die is er alleen als sedan.

Toyota presenteert nu een nieuw model dat geen stationwagon is, maar toch ook weer wel. Deze Toyota Crown Signia is namelijk een cross-over, maar wel eentje die heel veel lijkt op een stationwagen. De auto doet denken aan modellen als de Subaru Outback en Volvo XC70.

Toyota noemde deze auto ook de Crown Estate toen we vorig jaar de eerste glimp van dit model opvingen. Met de officiële introductie krijgt de auto echter de naam Crown Signia mee, al kan het zijn dat de naam verschilt per markt.

Qua aandrijflijnen houdt Toyota het simpel, want er is maar één motorvariant. Dat is een hybride aandrijflijn, met een 2,5 liter viercilinder. Dit levert een systeemvermogen van 243 pk op. De Toyota Crown Signia heeft standaard vierwielaandrijving, dus wat dat betreft is het een echte cross-over.

Zoals je misschien gemerkt hebt is Toyota bezig om een hele Crown-familie uit de grond te stampen. Deze modellen zien er wel allemaal heel anders uit, want de Crown Sedan lijkt totaal niet op deze Crown ‘Estate’. En dan heb je ook nog de Crown Sport, wat een soort mini-Purosangue is, en de Crown Crossover.

Al deze modellen zijn vooral bedoeld voor Japan en de VS, dus helaas gaan we deze auto’s waarschijnlijk niet in Europa zien. Dat is vooral in het geval van deze Crown Signia best jammer, want dit zou een mooie opvolger zijn van de Avensis Touring Sports.