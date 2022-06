Vrije training Baku: Ferrari de snelste of toch weer Red Bull?

De nieuwe Formule 1-wagens mogen vanmiddag voor het eerst kennis maken het Baku.

Van de straten van Monaco naar de straten van Baku: het is tijd voor het volgende stratencircuit op de kalender. Normaliter geen recept voor een race met veel inhaalacties, maar het kan wél een race opleveren met onverwachte wendingen. Of juist het gebrek aan een wending, zoals vorig jaar het geval was bij Lewis Hamilton.

VT1

Tijdens de eerste vrije training eerder deze middag was het niemand minder dan Sergio Perez die de snelste was. Er is misschien wat af te dingen op zijn overwinning in Monaco, maar het kan hem wel dat stukje extra zelfvertrouwen en motivatie gegeven hebben.

Verstappen had een ietwat frustererende vrije training, want hij worstelde opnieuw met zijn DRS-systeem. Hij noteerde uiteindelijk een derde tijd achter Charles Leclerc. Zijn teamgenoot Sainz volgde op nummer vier. Ondanks het DRS-issue ziet het er goed uit voor Red Bull in VT1. De vraag is of het Red Bull het probleem nog kan fixen in VT2.

VT2 Baku

In eerste instantie is Ferrari de snelste tijdens de tweede vrije training. Leclerc noteert na 10 minuten de snelste tijd op de mediums. Als Max Verstappen er even later een snelle ronde uitperst is hij niet sneller dan de Ferrari. Perez kan evenmin tippen aan Leclerc.

Baku laat niet met zich spotten, zo blijkt maar weer, want er gebeuren diverse incidenten. Niemand gaat de muur in, maar de ene na de andere coureur verlaat de baan. Onder meer Norris, Perez en Leclerc hebben een missertje.

Leclerc blijft echter bovenaan het scorebord staan. Hij verbetert nog zijn eigen tijd op de soft band. Perez en Verstappen volgen op de voet, maar zijn niet sneller. Het goede nieuws is dat Max geen DRS-problemen lijkt te hebben. Tóch is Perez hem weer te snel af.

De top 10 van de tweede vrije training ziet er uiteindelijk als volgt uit (alle tijden zijn genoteerd op de softs, met uitzondering van die van Sainz):