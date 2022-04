RS-Q8 met 802 pk is 202 stuks beter dan het origineel

En een paar kilo lichter. Maar is dat voldoende om voor deze RS-Q8 met 802 pk te kiezen?

Als je een dikke Coupé SUV zoekt met veel vermogen, dan bedienen ze je maar wat graag bij de Volkswagen Group. He concern heeft dan namelijk drie (!) verschillende modellen voor je inde aanbieding. De eerste is de Lamborghini Urus, dan is er de Porsche Cayenne Coupé GT Turbo en als laatste is daar de Audi RS-Q8.

Ondanks dat Audi een Duits premium-merk is, heeft het niet hetzelfde cachet als een Porsche, laat staan een Lamborghini. Maar daar helpen de enthousiastelingen van O.CT je graag bij. Dat is een Duitse tuner die veel Amerikaanse auto’s en Duitse automerken onder handen neemt.

OCT RS-Q8 800

In dit geval hebben ze ervoor gekozen om de snelste Audi Q8 nog sneller te maken. Net als bij de Urus en Cayenne ligt er een 4.0 biturbo V8 onder de kap. In de Audi levert deze 600 pk en 800 Nm. Na een eenvoudige ECU-kuur – die ze Stage I noemen – heb je ineens 700 pk tot je beschikking. Het koppel stijgt ook met 100 naar 900 Nm. Als je een O.CT luchtinlaat en sportfilter monteert, stijgt het vermogen naar 735 pk en het koppel naar 950 Nm. Dat is Stage II.

Dan is er nog ‘Stage III’. Dan komt er een compleet nieuw sportuitlaatsysteem onder, plus alles van Stage II en Stage I. Het resultaat is maar liefst 802 pk aan vermogen en 1.030 Nm aan koppel. 1.030! Waar je het voor nodig hebt, geen idee. Maar het kan in elk geval.

Wielen RS-Q8 met 802 pk

Naast de motortuning heeft O.CT de wielen vervangen. Het standaard 23″ gietspul is vervangen door 23″ gesmede wielen die volgens O.CT maar liefst 20% per wiel lichter zijn. De banden zijn flink aan de maat: 295/35 23 XL. Voor een beetje kwaliteitsband ben je 350 euro per hoek kwijt, 1.400 euro in totaal voor een vers setje rubber. En denk maar niet dat deze loodzware RS-Q8 met 802 pk de banden ontziet.

Het geheel ziet er niet verkeerd uit. Zo zijn de wielen voorzien van Audi-naafdopjes, voor de betere OEM-look. Stel je deze wielen voor in het zilver op een Navarra-blauw- exemplaar met zo’n rood interieur. Dan staat er al een compleet andere auto. Maar ja, zwart-op-zwart is iets dat de klandizie wenst.

Prestatiecijfers en prijzen zijn nog niet bekend. Van 0-100 km/u zal rond de 3,5 seconden zijn (standaard doet ‘ie al 3,8) en de top moet minimaal 300 km/u zijn. Wat het verbruik dan is van de 3.00 kilogram zware SUV, durven we niet over na te denken. Om de actieradius zal een beetje elektrische auto zich kapot lachen.

