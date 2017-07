Dit zeggen internationale media over “De Crash”

Hoe kijkt men elders in de wereld tegen het incident tussen de twee Red Bull-coureurs aan?

Een behoorlijk tumultueuze Grand Prix van Hongarije! De baan staat niet bepaald bekend als een bloedstollende omloop en toch was er gistermiddag genoeg te doen en te zien op de Hungaroring. We nemen je mee langs enkele bekende nieuws- en sportsites.

The Guardian

Vrij milde woorden voor Max Verstappen van The Guardian. De krant zoomt vooral in op het momentje na de race, toen Verstappen direct zijn excuses aanbood aan collega Daniel Ricciardo. Volgens die laatste reageerde Verstappen te emotioneel nadat hij in de eerste bocht enkele plaatsen verloor.

De Australiër vond de actie van zijn teamgenoot dan ook een tikkie amateuristisch. Kunnen we ons voorstellen, maar intussen zijn de gemoederen vast weer enigszins bedaard. Verstappen gaf aan de kwestie binnenskamers te willen oplossen.

The Sydney Morning Herald

Eens kijken hoe ze aan de andere kant van de wereld denken over de clash tussen de twee teamgenoten. Uiteraard besteedt ook deze site de nodige aandacht aan de conversatie op de boordradio tussen Ricciardo en het team. De Australiër verwachtte dat Max de volledige verantwoordelijkheid zou nemen voor het fatale onderstuurmoment en dat deed de jonge Nederlander ook.

BBC

De Beeb benadrukt vooral dat Max meteen na de race zijn excuses heeft aangeboden aan Ricciardo voor de shunt die de race van de Australiër beëindigde. Verstappen vertelde na de race dat hij en Daniel prima met elkaar overweg kunnen en bovendien goed samen kunnen lachen. Juist daarom zat de aanrijding ‘m absoluut niet lekker.

Voordat Max publiekelijk door het stof ging vertelde Ricciardo aan BBC Radio 5 dat veel af zou hangen van de manier waarop Verstappen met het hele geval om zou gaan.

Auto Motor und Sport

Heeft Verstappen Red Bull de overwinning gekost? De Duitsers laten het hele voorval achter zich en kijken een stapje verder dan dat. Volgens Horner maakte Red Bull inderdaad een goede kans op de overwinning, want qua snelheid zat het goed.

Probleem is alleen wel dat inhalen op de Hungaroring zo goed als onmogelijk is. De teambaas van Red Bull denkt dan ook dat z’n team alleen had kunnen winnen als Max en Daniel na de eerste bocht op plaatsen één en twee hadden gereden.

Horner vindt trouwens wel dat de straf die Max kreeg wat aan de pittige kant was. Max zelf leek vrij mild over de tien seconden die hij aan de broek kreeg, maar de Nederlander wilde waarschijnlijk even pas op de plaats maken na een tumultueuze eerste ronde.

Le Figaro

Pijnlijk! Verstappen staat bij de flops op deze Franse site en je raadt natuurlijk waarom dat het geval is. Max weigerde zich te laten inhalen door teamgenoot Ricciardo en dat eindigde in tranen. Max kreeg een straf van 10 tellen, maar Daniel ontving naar eigen zeggen een straf van twee uur omdat zijn race er al direct op zat. Daar zit wat in.

ESPN

Verstappen heeft de volledige verantwoordelijkheid genomen voor de uitglijer in de eerste ronde van de GP van Hongarije. De Amerikanen vestigen de aandacht op de relatie tussen de twee teamgenoten, maar de sportsite heeft er vertrouwen in dat het goedkomt tussen de twee mates.

Teambaas Horner vindt het extra jammer dat de crash juist op dit circuit plaatsvond, want de snelheid was behoorlijk goed. Verstappen was op een gegeven moment de snelste coureur op de baan. Zonder tijdstraf en mét z’n teamgenoot nog in de race, hadden de Red Bulls mee kunnen doen om de podiumplaatsen…