Deze automerken zijn helemaal hot dit jaar

Op deze automerken werd ijverig gegoogeld in 2021.

Ieder automerk heeft een geschiedenis met ups en downs. Sommigen merken hebben momenteel een stijgende lijn te pakken. Andere merken zijn misschien over 10 jaar wel verdwenen.

Populariteit

Hoe de autowereld er over 10 jaar uitziet kunnen we nu nog niet zeggen. Wel kunnen we wat zeggen over de automerken die dit jaar gestegen of juist gedaald zijn in populariteit. Het Britse Compare The Market zocht dit namelijk uit.

Google

Daarbij hebben ze niet gekeken naar de verkoopcijfers, maar naar iets heel anders. Ze plozen uit op welke merken men meer is gaan zoeken via Google. Van hits op Google koop je natuurlijk niks, maar het zegt wel iets over de belangstelling die er voor een merk is.

Subaru

Het merk waarvoor de interesse het meest is toegenomen is een verrassende. Dat is namelijk Subaru. Het aantal keren dat er op dit merk gezocht werd steeg met 14,61% in de eerste zes maanden van 2021. Dat is meer dan welk ander automerk.

BRZ en WRX

Subaru heeft in het eerste half jaar van 2021 eigenlijk geen spraakmakende onthullingen gedaan. De nieuwe BRZ werd namelijk eind vorig jaar al onthuld en de nieuwe WRX is deze maand pas onthuld. Wel werd er in de aanloop naar de onthulling natuurlijk ook al op gezocht. De BRZ en WRX zullen dus ongetwijfeld hebben bijgedragen aan de toegenomen interesse. Overall staat Subaru trouwens op nummer 23 in het lijstje met meest gegoogelde merken.

Tesla

De nummer twee is minder verrassend. Dat is namelijk Tesla. Het aantal keren dat er op Tesla werd gezocht steeg met 14,26%. Het merk was natuurlijk al ongekend populair, maar de interesse blijft dus nog steeds stijgen. Tesla is met afstand het meest gegoogelde merk. In het afgelopen half jaar werd er maar liefst 67.140.000 keer op gezocht.

Dacia

Nummer drie is een interessante: er is ook flink meer gezocht naar Dacia. Het aantal keren dat mensen Dacia intikten op Google steeg met 11,93%. Je zou denken dat dit vooral aan de Spring te danken is, maar het is in de eerste plaats de Sandero die ‘booming’ is op Google. Daar werd maar liefst 41,79% keer meer op gezocht. Dit vertaalde zich ook in keiharde verkoopcijfers, want de Sandero schopte het in juli tot de bestverkochte auto van Europa.

Verliezers

Waar er winnaars zijn, zijn er ook verliezers. De grootste verliezer was Suzuki. De interesse die er voor het merk op Google was, nam met 17,44% af. Ook op Maserati werd flink minder gezocht. Daar was een daling van 12,78% te zien. Verder behoren Jaguar, Chevrolet en Alfa Romeo tot de merken die afnamen in populariteit. Het is helaas de harde realiteit.

Als je benieuwd bent naar de volledige lijst met merken: deze is te vinden op de website van Compare The Market.