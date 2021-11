Quote 500: de rijkste automannen-en vrouwen van 2021

Wie gaat erop vooruit, wie gaat erop achteruit? Dit zegt de Quote 500 over de de rijkste automannen-en vrouwen van 2021!

Bij de koffie, lunch of vanavond thuis op de bank door de Quote 500 bladeren. Een traditie die nog steeds bestaat en stiekem is het ook altijd wel geinig en interessant wie wat doet. Vaak hoor je de uitspraak de rijken worden rijker. Dat is voor het leeuwendeel zo, in elk geval met de de rijkste automannen-en vrouwen van 2021.

Stijgers en dalers

In de Quote 500 van dit jaar bespeuren we 14 Nederlanders actief binnen de autoindustrie of die iets met auto’s te maken hebben. Er vallen een paar zaken op. Zo is er één nieuwkomer in vorm van Michiel Langezaal. De co-founder en CEO van Fastned dendert de lijst binnen op plek 180 met een vermogen van 265 miljoen euro. Kijk, dat is nog eens een binnenkomer. De overige personen stonden in het verleden al in de Quote 500. Overigens is Langezaal niet de enige Fastned persoon in het lijstje. Bart Lubbers, eerder op plek 455, staat nu op P98 met een vermogen van 465 miljoen euro.

Een aardig deel van het lijstje bestaat uit mensen die er op achteruit zijn gegaan in vergelijking met verleden jaar. Dat gezegd hebbende, ze zullen er geen boterham minder op eten. Wijnand Pon levert bijvoorbeeld twee plekken in. Wim van de Leegte (VDL) schiet zelfs van P10 naar P21. En een Frits Kroymans gaat van 172 naar 191.

Stipt op één in het automotive lijstje is Wijnand Pon met een vermogen van 2,2 miljard euro. Hekkensluiter is autocoureur en ondernemer Bernhard ten Brinke, goed voor een vermogen van 110 miljoen euro. Een flinke afstand op de nummer 13, waar Eric Berkhof van de van Mossel Groep staat. Vermogen: 200 miljoen euro.

Vrouwen

Er staan dit jaar twee dames in de Quote 500 als het gaat om de de rijkste automannen-en vrouwen van 2021. Ilona van Vliet (autobandenverkoper Inter-Sprint) staat op plek 90, goed voor een vermogen van 500 miljoen euro. Ze kreeg de bedrijven van haar vader in handen toen deze kwam te overlijden in 2018. Op plek 139 staat Ingrid Pon, weduwe van in de 2014 overleden Mijndert Pon. Ze heeft een vermogen van 335 miljoen euro.

De top 14 met de rijkste automannen-en vrouwen van 2021 in de Quote 500 check je hieronder!