Beitske Visser: ook vrouwen kunnen in de Formule 1 rijden - Autoblog.nl

Formule 1 te zwaar voor vrouwen? Niks van waar, zegt Beitske Visser.

Het is de droom van veel autoliefhebbers: meedoen aan de Formule 1. Voor de gewone sterveling blijft het meestal bij een simpele droom. Zeker als je een vrouw bent, dan is de kans vrijwel nihil. Toch zijn er zeker twee Nederlandse vrouwen die nu kans maken op een Formule 1-zitje. Over een daarvan, Maya Weug, schreven we een maand geleden nog. De ander is W Series-coureur Beitske Visser, die vrijdag bij de BNR Nationale Autoshow zat.

Ook Visser droomt ervan om ooit nog aan de Formule 1 mee te kunnen doen. Tegelijkertijd geeft ze wel aan dat het nu nog lastig zal worden. Niet per se vanwege haar geslacht, maar vanwege de hoge kosten die voor de Formule 1-trainingen nodig zijn. Want fysiek zou ze het wel aankunnen, denkt ze.

Ik zie geen reden waarom het niet kan. Je moet sterk genoeg zijn om de G-krachten aan te kunnen, dus uiteindelijk zullen wij wel wat harder moeten trainen om dat te kunnen bereiken. Maar als je eenmaal sterk genoeg bent? Dan heb je geen voordeel als je nóg sterker bent. Beitske Visser

Visser zegt dat je als Formule 1-coureur vooral een sterke nek nodig hebt, aangezien die de meeste klappen opvangt bij de bochten. Ook je core moet goed zijn, evenals je armen. Ondanks de stuurbekrachtiging is het sturen in een Formule 1-wagen wel zwaar, zegt Visser. Fysiek zou Visser dus de Formule 1 wel aankunnen, denkt ze. Nu alleen de trainingen nog.

De 25-jarige rijdt dit seizoen weer in de W Series, het kampioenschap met Formule 3-auto’s en alleen maar vrouwelijke coureurs. In 2019 greep ze net naast de wereldtitel. Dit jaar hoopt ze dat goed te maken. “Ik ga er alles aan doen om ervoor te vechten.”

Verder in deze aflevering van de BNR Nationale Autoshow: de VNA praat over het gegroeide leasewagenpark van Nederland. En Meindert rijdt in de Opel Mokka-e.