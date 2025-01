Verzamel ze (bijna) allemaal: F1 brengt toffe collectie uit

Voor de echte die hard F1-fans is er nu een collectie die je helemaal compleet kan maken. Tenminste, bijna.

Heb jij de hele Max Verstappen-fanshop al leeggekocht? Of ben jij wat neutraler en spaar jij van alles aan F1-memorabilia? Dan is er nu goed nieuws, tenzij je fan bent van twee specifieke F1-teams. De organisatie achter F1 heeft namelijk de handen ineen geslagen met Hot Wheels om alle Formule 1-auto’s in miniatuur uit te brengen. Dat wisten we, maar acht teams hebben ja gezegd en dus wordt nu de line-up onthuld.

Hot Wheels F1-auto’s

Om te beginnen met de lol voor je kroost: alle auto’s worden uitgebracht in de ‘gebruikelijke’ Hot Wheels-schaal 1:64 en worden verkocht in combinatie met een racebaan. Net als wat we eerder bij LEGO zagen is er bij deze kleinere auto’s gekozen voor een simpele livery zonder al te veel details, maar kan je bij elk team nog wel zien wat het moet voorstellen.

Premium

Leuker voor de iets oudere kinderen of volwassenen (wij oordelen niet) zijn de ‘Premium’-versies van de Hot Wheels Formule 1-auto’s, ook in schaal 1:64. Deze zijn veel uitgebreider, lijken beter met de echte F1-auto’s en hebben wel alle sponsoren, evenals banden met Pirelli-logo’s omdat de bandenboer ook meedoet met de samenwerking. Geen zorgen Max Verstappen-fans, de auto van Max staat er gewoon tussen. Van acht teams kun je de auto van beide coureurs bemachtigen, met als enige verschil dat het racenummer dan anders is.

Afwezigen

Je kan dus kiezen uit de bolides van beide coureurs van Red Bull, Mercedes, McLaren, Alpine, VCARB, Haas, Stake en Williams. Zoals gezegd zijn er twee teams die je links moet laten liggen. Ferrari en Aston Martin schitteren namelijk in afwezigheid. Wie dus de bolides van Lance Stroll, Fernando Alonso, Charles Leclerc of Carlos Sainz wilde bemachtigen, komt van een koude kermis thuis. Het zal iets te maken hebben met merkrechten, want Ferrari brengt in samenwerking met andere merken (bijvoorbeeld Bburago) wel modelauto’s uit. Waarom Aston Martin niet meedoet wordt niet duidelijk.

De zestien auto’s van de acht teams die wel meedoen zijn nu te pre-orderen op de website van Hot Wheels vanuit de speciale Formule 1-collectie. Ze kosten 11 euro per stuk, dus een slordige 176 euro als je ze allemaal wil.