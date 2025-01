Volgende tegenslag voor Volkswagen: nóg een enorme boete

Een nieuwe boete treedt zich aan voor Volkswagen

Volkswagen lijkt een gifbeker te drinken die maar niet leeg raakt. De tegenslagen blijven zich opstapelen. We noemen tegenvallende EV-verkopen, stakend personeel, dreiging van fabriekssluitingen, Chinese concurrenten die azen op de fabrieken en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Daar komt nóg een klap bij. Ook Volkswagen stootte vorig jaar teveel vieze luchtjes uit en krijgt daarvoor een enorme boete.

Rolf Woller maakt bekend hoeveel Volkswagen moet betalen. Zijn baan is om investeerders van Volkswagen blij te houden. Ik kan me voorstellen dat dat een lastig klusje is geweest de afgelopen tijd. Volgens Woller krijgt Volkswagen een boete van € 1,5 miljard aan zijn broek. Het stelt niet zoveel voor als de boete voor dieselgate, maar toch.

Woller voorspelt nog meer slecht nieuws voor Volkswagen. Om de CO2-boete van komend jaar te drukken, moeten er meer EV’s verkocht worden. Prijsverlagingen en andere acties kunnen daarbij helpen. Hierdoor zal de winstmarge op EV’s verder afnemen. Die marge is volgens Woller al kleiner dan de winst die Volkswagen pakt op de verkoop van benzine- en dieselauto’s.

Tesla is de lachende derde

Niet alleen Volkswagen, maar ook andere grote Europese autofabrikanten hebben last van de CO2-boetes. Daarom werd de EU ook al opgeroepen om deze boetes in te perken of de emissienormen te herzien. Voorlopig krijgen de makers nul op hun rekest. Intussen lacht Elon Musk zich een ongeluk.

In de eerste plaats doordat zijn concurrenten miljarden kwijtraken zonder er iets voor terug te krijgen. Allemaal geld dat niet geïnvesteerd kan worden in innovatie. Daarnaast kloppen Europese fabrikanten bij Tesla aan. Bedrijven kunnen namelijk hun CO2-uitstoot voor een deel verkopen. Tesla is een kopende partij en vraagt uiteraard een vergoeding. Alles bij elkaar zou Tesla dit jaar naar schatting € 1 miljard kunnen verdienen aan de verkoop van CO2-credits. Dat geld kan Musk goed gebruiken, de arme sloeber.

Bron: Bloomberg