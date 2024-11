Koop nu de auto van Max Verstappen in LEGO-vorm

LEGO pakt groot uit met F1-auto’s in alle soorten en maten.

LEGO werkt al jaren samen met allerlei autofabrikanten, waaronder Ferrari en McLaren. Zo hebben we ook al eerder Formule 1-auto’s van LEGO gezien. De Deense speelgoedfabrikant is nu echter in zee gegaan met de F1 zelf, waardoor we nu het complete grid in LEGO-vorm krijgen.

LEGO pakt groot uit met maar liefst 29 nieuwe sets. Om te beginnen kun je alle huidige Formule 1-auto’s krijgen als Speed Champions-set, wat gewoon traditionele LEGO-steentjes zijn. Daarnaast zijn de auto’s ook verkrijgbaar als LEGO Collectibles, wat een miniatuurversie is. Voor de allerkleinsten is er een DUPLO-set.

Dat is nog niet alles: er zijn ook nog zes LEGO City-sets. Daarmee kun je bijvoorbeeld een pitstop naspelen. Daarvoor moet je wel een Ferrari-fan zijn, want dit is een Ferrari-set. Voor de Red Bull-fans is er een LEGO City-set met een vrachtwagen.

Wat wel een beetje onrealistisch is: er zitten ook vrouwelijke coureurs tussen. Sterker nog, precies de helft van de coureurs is een vrouwelijk poppetje, geheel in lijn met de woke maatstaven. Qua huidskleur is er dan weer minder diversiteit: de coureurs zijn allemaal geel.

LEGO gebruikt dus niet de beeltenissen van echte coureurs, behalve bij één set: de Williams FW14B van Nigel Mansell. Daar zit een poppetje bij dat onmiskenbaar Mansell voorstelt. Als klap op de vuurpijl is er ook nog een nieuw LEGO Technic-set. Dit is een Ferrari F1-auto, bestaande uit 1.361 steentjes.

De prijzen zijn ook al bekend. Voor de Speed Champions-sets betaal je €26,99. Dat is nog goed te doen. De Collectibles heb je al voor €3,99. Het duurste set is uiteraard de LEGO Technic Ferrari. Die kost €229,99.

Hier zitten hele leuke Sinterklaas- en kerstcadeautjes tussen maar helaas: de sets worden pas vanaf maart volgend jaar geleverd. Tegen die tijd zijn de liveries ook al verouderd. Je kunt de sets wel alvast bestellen, via de webshop van LEGO.