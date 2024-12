Breek: Zandvoort verdwijnt van F1-kalender

Helaas pindakaas, er komt een einde aan de Formule 1 in Zandvoort.

Verdrietig nieuws op deze woensdagmorgen. Met nog twee edities te gaan is het einde in de zicht voor de F1 in de beroemdste kustplaats van Nederland. Er komt geen contractverlenging, dat betekent een einde aan de Dutch Grand Prix zoals we die kennen.

Formule 1 verdwijnt in Zandvoort

Met flinke investeringen werd het circuit gemoderniseerd voor de komst van de F1 in 2021. De Junkyardrace, andere raceklassen en evenementen zijn die transformatie eeuwig dankbaar. Voor de Formule 1 was het van korte duur. Na 2026 is het afgelopen met de Formule 1 in Zandvoort. Meerdere bronnen bevestigen dit nieuws tegenover De Telegraaf.

Afgelopen weekend klonken er al geruchte in Qatar dat het doek zou vallen voor Zandvoort. Robert van Overdijk, directeur van de Dutch Grand Prix, wenst niet te reageren op het nieuws. De reden dat het na 2026 is afgelopen heeft te maken met het kostenplaatje. De verwachting is dat het nieuws nog deze week officieel bevestigd zal worden.

Zandvoort had een contract voor vijf jaar. Met een contractverlenging is voor één jaar getekend, na 2026 is het afgelopen. Misschien maar goed ook. Wie weet hoe de sport er dan uitziet. Max Verstappen mag dan een contract tot 2028 hebben, het Max-effect van de viervoudig wereldkampioen is inmiddels wel geweest.

Iedereen die de Formule 1 in Zandvoort wou zien heeft de afgelopen jaren de kans gehad, of krijgt die kans nog de komende twee edities. Als het evenement niet uitverkocht raakt is het financieel niet langer rendabel. Het is een inschatting geweest dat het na 2026 niet meer zo hard gaat lopen met de kaartverkoop.

Volgens bronnen zal de 40ste editie van de Formule 1 Grand Prix van Nederland in 2026 eindigen met een een sprintrace op het circuit van Zandvoort. Is het jammer dat de Dutch Grand Prix gaat verdwijnen? Natuurlijk, maar met mogelijk legere tribunes in de toekomstige jaren heeft de organisatie denk ik de juiste beslissing genomen. We hebben het feestje gehad, er komen nog twee edities aan. Het is mooi geweest.