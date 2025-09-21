Verzamelaar kiest voor historie op zijn Porsche 911 S/T

Uiteraard kan Porsche Sonderwunsch helpen om de 911 S/T van een klant uit te voeren als een bijzonder exemplaar.

Elke auto heeft een eigen verhaal. Soms eindigt dat verhaal ietwat tragisch en te snel, zoals een moderne auto die door een stom ongeluk na een paar jaar al op de schroothoop belandt. Maar het verhaal van een auto eindigt pas wanneer iemand zegt dat het klaar is. Als een auto maar belangrijk genoeg is, is er altijd iemand die het volgende hoofdstuk kan schrijven. Dit is het verhaal van een Porsche 911 2.5 S/T waarmee dat gebeurde.

Porsche 911 2.5 S/T

Het gaat om een Porsche 911 2.5 S/T uit 1972. Zoals je weet kwam de naam S/T voor de nieuwste speciale 911 niet uit de lucht vallen: vroeger had je deze ook al. Alleen toen waren snelle Porsches eigenlijk vrij snel bedoeld voor één ding: racen. Zo pakte deze Amerikaanse 911 S/T in zijn debuutjaar direct de titel in de GT-klasse op Le Mans. Daarna heeft de auto van 1972 tot 1975 aan allerlei races meegedaan. Toen nam een nieuwe eigenaar hem over en na nóg een eigenaarswissel is elk spoor van deze 911 verdwenen. In de periode voor dingen als internet raakte je immers nog wel eens iets kwijt.

Restauratie

Tot 2008. Toen werd getipt over een schuurvondst van een klassieke auto. Het zorgde ervoor dat een Zwitserse verzamelaar in 2013 op zoek ging en goud vond: de Porsche 911 S/T stond inderdaad in een erbarmelijke staat in een schuur te verrotten. De Zwitser sloeg daarom direct de handen ineen met Porsche om de S/T weer terug tot leven te brengen. In 2016 was het resultaat klaar: de Porsche is teruggebracht naar de vorm waarin deze het zijn race-concurrenten lastig maakte. In de kleur Light Yellow en met de gebruikelijke rits sponsoren en het racenummer 41 wat de auto voerde toen deze in 1972 zijn Le Mans-zege binnen harkte. Niet alleen heeft Porsche de auto naar de hoogste standaarden gerestaureerd: hij is ook gepreserveerd om zo lang mogelijk mooi te blijven.

911 S/T hommage

Fast forward naar 2025 en het feit dat de Porsche 911 S/T momenteel weer bestaat. Als een soort uitzwaaimodel voor de ‘992.1’ van de 911 maakte Porsche de ultieme 911: GT3 RS-motor met handbak en een flinke gewichtsbesparing. De perfecte rijdersauto met een historische knipoog dankzij de naam S/T. De Zwitserse verzamelaar die de 911 S/T uit 1972 heeft, kon eigenlijk bijna niet anders dan zijn nieuwe S/T uitvoeren in dezelfde kleurstelling. En dat gebeurde.

Dankzij Sonderwunsch is een perfecte weerspiegeling van de oude 911 S/T gebouwd op basis van de nieuweling. En ja, sceptici zouden zeggen dat je gewoon naar een gele 911 met wat stickers kijkt. Het gaat echter verder dan dat. De kleur Light Yellow bestaat al jaren niet meer in het Porsche-palet. Bovendien haalt deze kleur zijn simpele karakter uit het feit dat het een hele dunne laag verf is. Een kleur als Speed Yellow of Racing Yellow zoals op moderne Porsches is dus veel dieper: als je Light Yellow toepast zal er snel kleurverschil optreden op bijvoorbeeld de koolstofvezel onderdelen. Zoals Porsche echter zelf ook al zegt: het zijn dat soort uitdagingen die de experts van Sonderwunsch juist leuk vinden.

Daarna zijn exact dezelfde sponsorstickers aangebracht op de Porsche 911 S/T als zijn origineel. Inclusief het racenummer 41 waarmee de originele S/T zijn succes vergaarde. Uiteraard is het koetswerk van de nieuwe 911 wel ietwat veranderd door de jaren heen waardoor er creatief gedaan moet worden, bijvoorbeeld op de achterkant waar het nummer gesplitst wordt door de lichtbalk. Om het af te maken is de 911 S/T voorzien van Dark Silver op de magnesium-velgen.

En zo kan de Zwitserse verzamelaar die de originele 911 S/T weer tot leven bracht nu een moderne take op deze klassieker er gebroederlijk naast zetten. Want alles kan met Sonderwunsch, Porsche doet het met liefde voor je (in ruil voor geld, uiteraard). Het merk wil alles voor je doen, maar het moet voldoen aan dezelfde kwaliteitseisen als een serieproductiemodel en komt met garantie. Het kan dus soms jaren duren voordat een project tot leven komt.