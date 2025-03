Er zijn veel bijzondere keuzes gemaakt op deze Porsche 911 S/T

En ja: het exterieur van deze Porsche 911 S/T is subtieler dan de binnenkant.

Een beetje pielen op de Porsche-configurator leert dat je veel kan kiezen bij het merk. Tegenwoordig krijg je zelfs de optie om PTS-kleuren te bekijken. Paint To Sample is hoe Porsche het noemt dat je naast het standaardassortiment nog een assortiment andere historische kleuren krijgt. Of kleuren geleend van een ander automerk. Dan heb je nog PTS Plus, wat de naam Paint To Sample eigenlijk meer verdient. Dat is namelijk echt dat je een sample van de gewenste kleur aan Porsche geeft en dan wordt de auto precies die kleur. Daarboven zit nog Sonderwunsch. Om daar een goed beeld van te krijgen, moet je toch echt een potentiële klant zijn. We kunnen alvast melden: je kan het zo gek niet bedenken. Bewijs daarvan vinden we nu.

Sonderwunsch 911 S/T

En wel in de vorm van een Porsche 911 S/T. Deze zeer speciale editie van de 911 is al zo duur dat vele verzamelaars de extra prijs van bijzondere opties er nog wel bovenop kunnen gooien. En dat Sonderwunsch dus alles voor je kan doen, dat wisten we al door iemand die ‘Your Mom’ op de deurlijsten had laten zetten. Die auto was verder nogal behoudend samengesteld. Dat kun je van het exemplaar van vandaag niet zeggen.

Het exterieur is gespoten in Ultraviolet, een kleur die debuteerde op de Porsche 911 GT3 RS (991.1). Dat is an sich een mooie tint, het staat de 911 goed. Er is gekozen voor een verrassend hard contrast in de vorm van Ruby Star, een andere bekende kleur. Deze knalroze kleur is gekozen voor de velgen en het racenummer op de zijkant, maar ook voor veel details. De ringen rondom de koplampen bijvoorbeeld, de badges en zelfs de S/T-logo’s op de velgen. De velgranden zijn dan weer paars en de remklauwen zijn zwart. Zo te zien is de optie voor carbonkeramische remmen (PCCB) wel aangevinkt en is er dus extra geld betaald om deze niet geel te maken. Joh, die kleur kon er ook nog wel bij toch?

Kleurexplosie

Dat klinkt vergezocht, maar binnenin de Porsche 911 S/T is dat dus wél gebeurd. Het is hier nogal een explosie geworden. Het dashboard is namelijk bovenin eenzelfde soort paars als het exterieur, met de stoelen en de onderste helft in dezelfde tint roze. De stiksels en gordels zijn geel. Op zich zijn de gekozen kleuren niet eens het probleem, de combinatie ervan maakt het geheel nogal… apart.

Mocht het allemaal nog niet opvallend genoeg zijn, dan is er bij deze Porsche 911 S/T ook nog eens gekozen voor het ‘Pepita’-motief in het dashboardkastje. Vaak wordt deze bekleding gekozen voor de zittingen van de stoelen, maar kleine details ermee bekleden kan ook. ‘Kan ook’ lijkt de tactiek geweest te zijn bij deze S/T, maar dat betekent natuurlijk niet dat het moet.

Volgens Porsche of North Toronto, die de auto afleverden aan de klant die hem samenstelde, is het geen auto maar een statement. De waarheid als een koe, zo veel is duidelijk. De 911 S/T gaat naar een Canadese Porsche-fanaat die als ‘Porsche-ambassadeur’ vele bijzondere Porsches heeft, aldus de dealer. Of ze zo bijzonder zijn als deze S/T? Wij denken van niet.