Toyota Proace City Electric is busje met 136 pk - Autoblog.nl

Niet verkeerd. met zo’n Toyota Proace City Electric heb je net even wat meer power onder de rechtervoet dan vroegah.

Nog niet zo heel erg lang geleden was een kleine, ongeblazen viercilinder motor het maximaal haalbare in een compacte bedrijfswagen. Dan had je zo’n 50 tot 70 pk onder de kap. Auto’s als de Citroen Berlingo, Volkswagen Caddy of Fiat Doblo kwamen later ook met turbodiesels op de markt met 90 pk of soms zelfs ietsje meer. Daarmee kon je heel snel leesmappen rondbrengen en iedereen van de linkerbaan duwen.

Toyota Proace City Electric

Maar nu er ook elektrische bedrijfswagens zijn, kun je ook kleine elektrische bestelbusjes bestellen. En het mooie daarvan is: je hebt flink vermogen! Dat is ook het geval met de Toyota Proace Electric. Het is een elektrische variant van de reguliere Proace City. mocht je vergeten zijn wat dat is, het is de kleine bestelwagen van Toyota. Een zustermodel van de Peugeot Partner, onder andere.

De Toyota Proace City Electric heeft dus een 100 kW sterke elektromotor onder de kap, dat is 136 pk in oude wereld-taal. Afhankelijk van de uitvoering is de range ongeveer 240 tot 260 km, volgens de WLTP. Wat wel handig is, er zijn diverse rijmodi. Hoe minder vermogen je hebt, hoe groter de range wordt. Zo kun je die 260 km alleen halen als je de motor van de Toyota Proace City Electric begrensd op 82 pk en 180 Nm. Handig, nietwaar?

Laadvermogen

Misschien nog belangrijker is het laadvermogen. Dat is bij deze uitvoering 800 kg. Ook mag er een aanhanger achter, deze mag maximaal 750 kg wegen. Dat is redelijk bescheiden, maar als je geregeld (veel) meer moet trekken, keek je waarschijnlijk naar een grotere bedrijfsauto. Overigens is de Proace City Electric niet altijd een bedrijfsauto, er is ook een personenwagenversie, die de toevoeging ‘Verso’ meekrijgt.

Beide uitvoeringen van de Toyota Proace City Electric komen naar Nederland. Deze kun je bij de dealers verachten in het vierde kwartaal van dit jaar. Prijzen en exacte leverdata worden op een later tijdstip bekendgemaakt, aldus Toyota Nederland.