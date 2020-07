Verzopen Ferrari krijgt mogelijk nieuw leven in dierentuin Artis

De interesse in de verzopen kat die een verzopen peerd bleek te zijn is groot. Inmiddels heeft ook dierentuin Artis interesse in de Ferrari.

Onlangs sloegen een stel duikers een wel heel aparte vis aan de haak. In het Amsterdamse IJ bleek een oude Ferrari te resideren. Het beste peerd was al zoek sinds 1994 en was waarschijnlijk terechtgekomen in een existentiële crisis. Ooit als raspaard ter wereld gekomen, emuleerde de Mondial inmiddels een zeepaardje.

De duikers vonden het steigerende paard maar een vreemde eend in de bijt. Daarom notificeerden ze de autoriteiten, die op hun boord autosloperij -jawel- De Ooyevaar inschakelden. Voor de met haviksogen uitgeruste medewerkers van de Ooyevaar was het een kippetje om het snelle ros uit 1987 aan wal te krijgen. In het nietsverbloemende daglicht, leek de onfortuinlijke Mondial echter meer op een aangespoelde walvis.

De Ooyevaar meldt dat de aasgieren vervolgens al snel aanrukten. Zij toonden vooral interesse in bepaalde organen, zoals de motor. Daar kon nog wel een koffietafel van gemaakt worden, zo luidde het. Staat mooi op het berenvel in de woonkamer. Doch Lowie Hoedt junior van de Ooyevaar is van mening dat de honden geen brood lusten van dergelijke praktijken. Hij houdt de restanten van deze zeldzame Italiaanse diersoort liefst in ere.

Inmiddels zijn er daarom gesprekken gaande met dierentuin Artis. Zij hebben namelijk al een expositie toegewijd aan het onderwaterleven van de Amsterdamse grachten. De Mondial zou zich daar waarschijnlijk als een vis in het water voelen.