Autoblog advies: wat is de leukste circuitauto tot 25000?

De leukste circuitauto voor 25000 euro, wat zijn de keuzes eigenlijk?

In sommige gevallen zijn onze problemen gewoon luxe-problemen. Natuurlijk kunnen we dat relativeren, maar ook een luxe-probleem moet gewoon opgelost worden. In dit geval gaat het om een luxeprobleem voor Jochen. Hij is op zoek naar de leukste circuitauto tot 25000 euro.

Dat zullen we even toelichten. Op dit moment zoekt hij een vervanger voor zijn Opel Manta. Die wordt dit jaar verkocht en daarmee is er een plaatsje over voor een auto. Dit is naast de leaseauto die al in de garage staat. Dat betekent dus dat de droomauto voor Jochen niet per se een heel verstandige auto hoeft te zijn.

Jochen is naar eigen zeggen op zoek naar de leukste circuitauto tot 25000. Het moeten een typische weekendauto zijn. Leuk voor de openbare weg en geschikt voor trackdays. Wat is er allemaal te koop voor 25 mille?

Alle wensen en eisen kun je lezen in onderstaande tabel:

Huidige auto’s Audi A3, Volvo V40 en Opel Manta Vorige auto’s Volvo S60 T6, Mini Cooper S, Opel Astra Koop/lease Koop Budget Ongeveer 25.000 euro Kilometrage 5.000 km Brandstofvoorkeur Benzine Reden aanschaf Zoek een leuke vervanger voor de Manta Gezinssamenstelling Vriendin Voorkeur Opel Speedster, Mini JCW GP No go Te grote en te zware auto’s

Porsche Cayman S(987C)

€ 23.990

95.000 km

2006

Tsja, het is een beetje voorspelbaar, maar de Porsche is het beste compromis tussen weekendritjes, dagelijks gebruik en rondjes op het circuit. Als je op zoek bent naar de leukste circuitauto tot 25000 euro, dan komt deze om de hoek kijken. Het enige echt grote nadeel is geld en de betrouwbaarheid van de motor. Dat laatste kun je overigens oplossen, maar dat kost ook geld. Verder is de Cayman (of Boxster) briljant. Met 295 pk is deze echt voldoende snel, het is namelijk vooral de balans en de mate van verfijning in het sturen, schakelen en remmen wat deze auto zo briljant maakt. In het budget kun je kiezen voor een redelijke Cayman S of een fraaiere Cayman zonder S. Gezien de hardware en de intenties is de Cayman S met de betere remmen en het strakkere chassis (plus de extra paarden) aan te raden, maar ook de gewone Cayman is bijzonder geschikt.

Lotus Elise 111R (S2)

€ 24.500

2004

60.000 km

De Lotus Elise S2 is met een enorm aantal motoren geleverd en dit is de leukste. Het is namelijk de 1.8 VVT-Li motor die Toyota per ongeluk in de Corolla T-Sport had gemonteerd. In die auto kwam de motor totaal niet tot zijn recht, maar in de Lotus juist wel. Zie het als een soort S2000-motor, in een Lotus. Onderin is de motor net dociel genoeg om lekker mee te kunnen rijden met het verkeer. Echter, bovenin staan er 192 verse paarden te trappelen om de 870 kg lichte Roadster vooruit te stuwen. En dan te bedenken dat de motor slechts een onderdeel is van de beleving bij een Elise, de balans in het onderstel en het fabelachtige stuurgedrag zijn de belangrijkste onderdelen. De Opel Speedster Turbo is een fantatische tegenhanger met een totaal ander karakter. Het koppel van de Opel maakt om ‘m op de openbare weg wel iets vlotter.

Westfield SE Sport

€ 23.000

2013

25.000 km

Tsja, we komen bij de Westfield uit, omdat een Caterham (net) niet gaat lukken. De ‘sweetspot’ bij de Caterham reeks is de versie met 2.0 liter Ford motor, maar een modern exemplaar is niet te betalen op het vasteland. Westfield is altijd de tweede keuze. Westfield zit tussen het fabrieksniveau van Caterham en het betere kitcar-niveau van Dax, Sylva en Robin Hood in. Op het circuit zijn ze hilarsich. Op de Nordschleife wellicht iets te licht, maar op Zolder en Zandvoort is juist zo’n lichte auto veel leuker. Dat houdt de kosten ook laag. Onderdelen zijn vanuit Engeland redelijk goed te doen, alhoewel dat bij Caterham beter voor elkaar is. Het grootste nadeel is om er eentje te vinden: ze staan nauwelijks te koop, dus je zult geduld moeten hebben. Sterker nog: spaar door voor een Caterham of koop in Engeland een dergelijke auto voor minder dan helft en laat het stuur ombouwen. Bij dergelijke Westfield of Caterhams is dat in veel gevallen goedkoper.

Subaru Impreza WRX STI (GDB)

€ 22.950

2007

70.000 km

Deze komt nog uit de goede oude tijd: de tijd dat er nog rallyspecials werden gebouwd. Je kan twee kanten op met de rallyspecials: Lancer Evo of Impreza STI. Beide zijn uitstekende opties als je op zoek bent naar een leukste circuitauto tot 25000 euro. Aangezien de Lancer wat prijziger is, is de Impreza je beste optie: er is net even wat meer keuze. De WRX STI heeft bakken met karakter (dat is een sympathieke omschrijving voor” wat een sjakenbak’). Qua hardware krijg je ten opzichte van de gewone WRX een strakker onderstel, betere stoelen, lichtgewicht BBS-velgen, krachtigere remmen, een motor met veel meer vermogen en een zesbak. Oh ja, en natuurlijk een enorme spoiler. Let wel erop dat de auto het DCCD-differentieel heeft. In principe heb je geen upgrades nodig voor circuitgebruik, maar er is zeer veel voor te krijgen om er een absoluut trackday-monster van te maken.

Honda Civic Type R GT (FK)

€ 23.500

2015

135.000 km

Als je de geneugten van een moderne auto wenst, capabiliteit voor het circuit én een beetje vermogen dan is deze vergeten Civic Type-R wel iets voor Jochen. Dit was de eerste Civic Type-R met turbo, waardoor de hardcore fans enigszins teleurgesteld waren. Deze generatie was aanzienlijk harder, straffer en compromislozer dan het nieuwe model. Net als de STI zit de meeste hardware die je nodig hebt erop: Recaro’s, grote wielen, grote Brembo’s, een spoiler, een sper én een bak vermogen. Het is een Civic, dus betrouwbaar en de auto is praktisch genoeg om elke dag mee te rijden.

Chevrolet Corvette Coupé (C5)

€ 23.500

2003

105.000 km

De meest verstandige keuze in de categorie leukste circuitauto tot 25000 euro is de auto met het meeste vermogen. Was gibt? Simpel, de Corvette is enerzijds hopeloos ouderwets, maar ook best doordacht. Stiekem is de balans in deze auto erg goed voor elkaar. Het gewicht is relatief laag. De LS V8 is bijna onverwoestbaar, evenals de Tremec handbak. Als je rustig rijdt zijn deze Corvettes zelfs erg zuinig. Er zijn enorm veel upgrades te krijgen om er een goede trackday/weekendauto van te maken. Een setje Corbeau kuipen, performance banden en een schroefset zijn eigenlijk voldoende. Het interieur ziet er goedkoop uit, maar dat komt omdat de auto ook goedkoop is. Maak niet de fout om een Camaro te kiezen met deze motor, die staan qua wegligging op een veel lager niveau. De laatste Corvette C5 coupe met het Z51 pakket (standaard op EU-modellen) en de handbak is de fijnste combinatie.

Ford Focus RS (DA3)

€ 23.250

2011

125.000 km

De Focus RS is eigenlijk een alternatief op de Civic, maar dan wat minder goed. De Focus voelt zwaarder (omdat ‘ie dat ook is), is minder praktisch (alleen driedeurs) en is zo mogelijk nog minder subtiel. Het is wel een epische funmachine en het bewijs dat een goede voorwielaandrijver leuker, sneller en spectaculairder is dan een gelijk geprijsde achterwielaandrijver. Ze zijn goed te vinden, onderhoud is relatief betaalbaar en upgrades zijn met name in het Verenigd Koninkrijk goed te vinden, maar ook in Duitsland kun je terecht. Ook lekker: je kunt gewoon naar de Ford dealer voor onderhoud.

Semi-Yolo: BMW Z4 M Coupe (E85)

€ 31.500

2007

110.000 km

Deze is ‘semi-yolo’ vanwege de prijs. Je zult namelijk je budget moeten verhogen naar zo’n 30 mille, eigenlijk zelfs ietsje meer. Je kunt natuurlijk ook kiezen voor een Z4 Coupe 3.0si, die is met 265 pk meer voldoende vlot. Echter, zo’n denderende stuurmansauto is het niet. Althans, niet voor circuitgebruik. Je zult flink moeten modificeren om er wat van te maken. De Z4 M Coupé was ook niet perfect: de remmen (van de M3 CSL) zijn zwaar ondermaats en ze waren nogal onderstuurd dankzij de banden die af-fabriek werden gemonteerd. Met een setje semislicks, AP-racing remmen en wellicht een schroefset heb je een perfecte trackday auto. Misschien een betere optie: misschien kun je voor dit werk beter een Nismo 370Z zoeken: nieuwer, veel betrouwbaarder en meer circuitmods voor te krijgen. Alleen moet je eigenlijk nog een paar jaar wachten totdat de BPM bij import iets zakt, in Nederland zijn ze niet te vinden.

YOLO: TVR Tuscan Speed Six

€ 28.000

2001

45.000 km

Waarom kiezen voor iets dat iedereen al heeft? En waarom niet iets kiezen dat werkelijk doodeng is om te rijden? De TVR Tuscan beantwoordt al je vragen. We moesten ons drie keer achter de oren krabben toen we enkele exemplaren (bijna) in het budget zagen. Het betreft allemaal rechtsgestuurde exemplaren, maar dat draagt bij aan het onmiskenbare YOLO-karakter. De zes-in-lijn motor was volgens zijn makers potenter dan de rollenbank, maar dat maakt de auto er niet handelbaarder op. Je hebt alsnog enorm veel vermogen op een relatief laaf gewicht. Onderhoud en onderdelen is in het Verenigd Koninkrijk redelijk goed te doen, in Nederland zul je een specialist moeten vinden.

