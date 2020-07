Red Bull: “Toen wij dominant waren, vroeg de F1 rem wat af”

Red Bull bevestigt wat complotdenkers al weten.

Voor de diehard F1 fan is er ook dit F1 seizoen weer genoeg te beleven. Racing Point gaat voor podia, het middenveld zit erg dicht bij elkaar en de Ferrari’s en Red Bulls moeten vechten om elke positie. Helaas is er ook slecht nieuws te melden voor de neutrale fan. De dominantie van Mercedes vooraan het veld is namelijk ouderwets groot. Zo groot dat wij als eerste kwaliteitspublicatie ter wereld al de kampioenen van dit jaar bekend hebben gemaakt.

De heerschappij van Mercedes in de F1 bestaat sinds 2014. Dat jaar ging het tweede F1 ‘turbotijdperk’ van start. Mercedes had veruit de beste krachtbron gemaakt en sindsdien lopen de anderen achter de feiten aan. In eerste instantie mochten ze niet eens hun eigen power units verbeteren. In 2014, 2015 én 2016 was het verschil met de rest enorm groot. Alleen op krappe baantjes zonder rechte stukken konden Ferrari en Red Bull af en toe een vuist maken. Voor de rest waren ze afhankelijk van problemen bij team zilver.

In 2017, 2018 en 2019 leek het verschil iets minder groot te worden. Ferrari en soms ook Red Bull hadden goede periodes waar je even dacht ‘als dit doorzet, kan het nog weleens spannend worden’. Het zette dan echter nooit door. Cynici zoals ondergetekende en Michael Bleekemolen zeiden daarom dat Mercedes een beetje speelde met de rest. Bang voor ingrijpende regelwijzigingen, manageden ze het verschil een beetje en draaide men de auto open als dat nodig was.

Dit jaar echter is het snelheidsverschil weer enorm. Alleen dankzij fouten van de Mercedes coureurs scoorden de Schwartzpfeile niet drie een-tweetjes. Het is zelfs zo erg dat de Mercedes van vorig jaar, nu ingezet door Racing Point, de Ferrari en Red Bull van dit jaar kan bedreigen. Helmut Marko is verbaasd dat Mercedes dit eclatante verschil zo tentoonspreidt.

Vóór de dominante periode van Mercedes was namelijk Red Bull Racing de koning van de F1. Met name in 2011 en in 2013 konden Vettel en Webber de rol van Hamilton respectievelijk Bottas spelen. Marko verklapt echter dat er in die periode regelmatig druk van bovenaf kwam om wat in te houden. Bij Auto-Motor-und-Sport vertelt de Oostenrijker:

Waarom showt Mercedes hun dominatie op deze extreme wijze? In onze goede jaren hebben wij nooit geprobeerd om elke race zo lomp vooraan weg te rijden. Mosley en Bernie zouden ons dan ook direct afgeremd hebben. Dat is trouwens alsnog vaak genoeg gebeurd. Helmut Marko, WWE liefhebber

Het noemen van Mosley is wel apart, daar Max in 2009 afscheid nam van de FIA. Dat was dus eigenlijk net voor de dominantie van Red Bull, hoewel het in 2009 al begon te winnen. Het antwoord op Marko’s retorische vraag echter, is natuurlijk een inkoppertje. Mercedes weet inmiddels dat reglementwijzigingen in 2022 toch gaan komen. Er is dus geen motief meer om dat moment verder uit te stellen door zwakte te veinzen. Ik zal maar vast gaan werken aan het volgende artikel voor volgend jaar. BREEK: Hamilton verbreekt record aantal titels Schumacher.