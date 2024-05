Pas op, zo ziet de flexflister eruit!

Wellicht heb je ‘m al eens gezien, maar zo niet bij deze een public service announcement. Dit is hoe de moderne struikrover genaamd de flexflitser eruit ziet.

Ja, dit is ‘m dan, de flexflitser. Collega @rubenpriest praatte je al bij over de snode plannen van de overheid om dit apparaat vaker in te zetten. En op Instagram jubelt de verkeersofficier vandaag nogmaals over de kwaliteiten van de robotische struikrover. Zo is hij gemaakt van ‘dik staal’ en bestand tegen windstoten van 140 kilometer per uur.

De flexflitsers komen in actie sinds november 2022 en staan twee maanden op één plek. Tot en met dit jaar, worden sindsdien 50 flexflisters ingezet. Na twee maanden, worden ze verplaatst naar de volgende locatie. Zo gaan ze rouleren over circa 150 locaties. Vanaf volgend jaar wordt het aantal flexflitsers richting 2026 uitgebreid naar 125.

De units waren al snel een belachelijk succes voor de overheid. Binnen no-time waren er ettelijke miljoenen binnengeharkt bij hardwerkende onschuldige burgers. Getuige de kekke kiekjes die we op de redactie regelmatig binnenkrijgen (inmiddels een aardig plakboek), kunnen ons echter voorstellen dat je niet zo’n fan bent van de flexflisters en eens wil testen hoe dik dat staal werkelijk is. In dat geval is het goed je te realiseren dat elke flexflister begeleid wordt door een camera. Dus die moet je dan ook te lijf gaan met een kettingzaag beter maar afzien van staaltjes burgerlijke ongehoorzaamheid.

Sommigen reageren al smalend op de Instagram post dat ze Flitsmeister aanzetten en iedereen uitlaggen. Maar Flitsmeister kost spoedig ook duiten. Enfin, juich jij het toe dat de overheid zich hier mee bezig houdt? Of houd je niet van al die camera’s en dat wantrouwen op je gericht en vind je dat je al genoeg belasting betaalt? Laat het weten, in de comments!