Vettel: “Hamilton zat gewoon wat te klooien”

De Duitser is even klaar met het lovefest tussen hem en HAM.

Er bestaat een interessante dynamiek tussen Vettel en Hamilton in de Formule 1. De twee veelwinnaars gingen de afgelopen twee seizoenen de strijd met elkaar aan om de wereldtitel en dat zorgt natuurlijk altijd voor de nodige spanning, ondanks dat de twee voor andere teams rijden. Het dieptepunt werd bereikt in Bakoe 2017, toen HAM een braketest leek(!) uit te delen aan VET en VET daarna een kusje uitdeelde aan HAM achter de safetycar. We schrijven ‘leek uit de delen’, want uit de data bleek dat LH44 de rem niet betast had. Maar goed, op beeld zag het er toch uit alsof hij even extra laat op zijn gas ging of iets dergelijks waardoor het niet zo gek was dat Vettel opzet vermoedde. Desalniettemin was het natuurlijk peteroliedom van de Duitser om zich te laten provoceren.

Afgelopen seizoen konden beide coureurs hun vijfde titel pakken en daarmee Juan Manuel Fangio evenaren. Lange tijd leek Vettel de beste kaarten in handen te hebben omdat zijn Fezza de snellere auto was. Naar het einde van het jaar boog Mercedes dat echter volledig om, mede door wat fouten van Vettel en de zijnen. Toch was de Duitser gracieus toen de nederlaag definitief werd in Mexico. Hij wilde naar eigen zeggen graag dat Hamilton hem ook dit jaar weer flink tegengas zou geven.

Careful what you wish for, is na vandaag het eerste wat in ons opkomt wat dat betreft. Oké, Hamilton won de race (verslag) weliswaar niet, maar zijn team lijkt er een stuk beter voor te staan dan dat van Vettel. Gisteren was dat feit eigenlijk ook al duidelijk na de kwalificatie. Dit tot zichtbare ergernis van Vettel, die het nadien had over de ‘bullshit claims’ van Mercedes, dat in de winter Ferrari bombardeerde tot titelfavoriet en stelde dat het allemaal maar moeizaam verliep binnen de eigen gelederen.

Vandaag reed Vettel lange tijd vlak achter Hamilton aan, totdat hij het tempo moest laten varen aan het einde van de race omwille van redenen die nog niet duidelijk zijn. Dat VET echter überhaupt in de buurt kon blijven van HAM moet bemoedigend zijn geweest voor de Duitser, zou je zeggen. Maar Sebastian heeft daar een andere mening over. Volgens hem was Hamilton maar wat aan het aanklooien:

Geen idee wat Hamilton aan het doen was. Ik denk dat hij waarschijnlijk verveeld en ongelukkig was omdat hij de start verloren had. Volgens mij is het niet de eerste keer dat hij maar wat aanklooide. Hij was gewoon een beetje aan het spelen heb ik het idee. Ik werd ook over de radio verteld dat hij klaagde over zijn banden, maar uiteindelijk haalde hij het makkelijk tot de finish. Misschien had hij er vanaf dat moment gewoon geen trek meer in.

Dit verhaal zou in ieder geval wel verklaren waarom Bottas zo’n enorm gat sloeg naar Lewis. Tevens weten we dat Lewis een ontzettende dramakoning is, dus dat spreekt niet in zijn voordeel. Het zou echter ook betekenen dat LH44 bewust een potentieel puntje heeft laten liggen voor de snelste ronde. Zijn persoonlijk snelste ronde was maar liefst een halve seconde langzamer dan die van Bottas. Dat terwijl de Brit toch als geen ander weet hoe belangrijk een extra puntje kan zijn, gezien zijn ervaringen in 2007 en 2008. Wat denken we ervan, weet Lewis dat de titel al binnen is en maakt hij er een showtje van, of had hij het vandaag gewoon niet?

UPDATE: Mercedes heeft inmiddels aangegeven dat een probleempje met de vloer van Hamiltons W10 de oorzaak kan zijn geweest van zijn mindere snelheid ten opzichte van Bottas. Of dat Sebbie ook overtuigt…