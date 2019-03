Wat? Is de Honda-motor de allerbeste van het hele veld?

Red Bull won vandaag niet, maar het team verkeert desalniettemin in jubelstemming.

Sommigen menen dat de Grand Prix van Australië (verslag) zo apart is dat de race eigenlijk niet representatief is voor de rest van het seizoen. Kan zijn, maar waarom worden winnaars van de race dan zo vaak uiteindelijk ook wereldkampioen? Dit geldt namelijk zowel voor de coureurs als voor constructeurs, met name als de laatste een een-tweetje scoren. Op basis van deze statistieken zouden we de eindconclusie voor 2019 dan ook nu al kunnen trekken, maar bij Red Bull Racing vinden ze dat een tikje voorbarig.

Het team heeft namelijk een heel goed gevoel overgehouden aan de eerste race van het seizoen. Max Verstappen spreekt van een zeer positieve start en wil Honda bedanken voor al het werk wat ze verzet hebben. Ook teambaas Horner meent dat zijn team vandaag een geweldig resultaat geboekt heeft, wat vertrouwen geeft voor de rest van het seizoen. Onze favoriete nieuwbakken raspositivo Helmut Marko gaat echter het verst in zijn loftuitingen. Met de Honda power unit in de staart van de auto, meent Der Helmut over een superpakket te beschikken. Waar het in voorgaande jaren schortte aan pure power, is dit jaar volgens Marko namelijk juist het chassis de limiterende factor. Er wordt echter al aan gewerkt om dit te verbeteren, waarna het alsnog goed kan komen met die claim dat Verstappen dit jaar kampioen wordt.

Als we de data bekijken, zien we wel waar het positivisme vandaan komt. Waar Red Bull in voorgaande jaren steevast onderaan bungelde waar het ging om topsnelheden, zat Max vandaag op Mercedes-niveau. Sterker nog, gemiddeld genomen was Red Bull in de speedtraps vandaag zelfs de snelste van de toppers:

Nou zegt topsnelheid op zich natuurlijk niet altijd anders. Die kan namelijk ook afhangen van of je een slipstreampje te pakken hebt, of van hoeveel vleugel je hebt staan, om maar wat te noemen. Op andere circuits en als Max in zijn eentje rondrijdt, moeten we dus nog maar eens kijken hoe dit zich ontwikkelt. De inhaalactie van Max op Sebastian (video), dit positieve sentiment binnen het team van Red Bull Racing en het feit dat alle vier de Honda-blokken de finish haalden, zijn wat ons betreft echter voldoende redenen om de hoop dat Max dit jaar misschien toch voor de titel kan gaan nog niet helemaal af te schrijven.