Uitslag Formule 1: Grand Prix van Australië 2019

Nu echt voor de knikkers. Traditioneel is het voor de F1 liefhebber vroeg opstaan ergens half maart, om dan eindelijk weer eens een F1 race aan te gluren. En natuurlijk tevens om meteen een idee te krijgen van hoe de rest van het seizoen eruit gaat zien. Vaker wel dan niet pakt de winnaar van de Australische Grand Prix uiteindelijk namelijk ook de titel.

Wat dat betreft was het gisteren wel even schrikken in de kwalificatie. De hele winter lang durfden we te dromen van een spannende titelstrijd tussen drie teams en een stuk of vier coureurs. Doch tegen de verwachting in was Mercedes ‘gewoon’ weer uiterst dominant. Schrale troost: uit een grondige analyse van de cijfertjes bleek achteraf dat er ten opzichte van vorig jaar eigenlijk niet zoveel veranderd is qua krachtsverhoudingen in de eerste kwali. Vervolgens kregen we in 2018 alsnog een redelijk spannend seizoen voorgeschoteld. Kan dat dit jaar dan toch ook alsnog gebeuren?

De start

Het beeld aan de kop van het veld oogt bekend: zilver voor rood. Max Verstappen heeft zich gisteren knap tussen de Ferrari’s weten te nestelen en start vanaf rij twee. Vorig jaar kwamen de Ferrari’s nog weleens beter van hun plek dan de Mercs, dus wie weet kan Vettel meteen een konijn uit de Duitse hoed toveren voor de eerste rechts-links knik? Het antwoord is neen. Bottas kent een bliksemstart en verschalkt Hamilton meteen voor P1. De Ferrari’s komen wel íets beter weg dan Max en Leclerc lijkt tevens meteen voorbij te schieten aan Vettel. De Monegask krijgt echter meteen een goede les van zijn meer ervaren teamgenoot: cadeautjes zitten er niet in. De rode auto met nummer 16 wordt een beetje buiten de baan gedrukt, wat betekent dat Verstappen weer langszij kan kruipen en de vierde plaats terugpakt.

Verder achterin het veld beleeft Ricciardo letterlijk en figuurlijk een horrorstart van zijn dienstverband bij Renault. De Ozzie rijdt heel raar een klein stukje gras op naast start-finish en nog raarder is dat daarbij zijn voorvleugel pardoes afbreekt. Dat is dus eigenlijk al direct het einde van de hoop op een goed resultaat voor eigen publiek voor de honingdas. Nog verder achterin het veld verliest ook Kubica zijn voorvleugel, maar cynici zullen zeggen dat dat waarschijnlijk weinig effect zal hebben op de eindklassering van de Poolse herintreder dit weekend.

In de tweede helft van het startveld vinden we natuurlijk ook nog Max’ kersverse teamgenoot Gasly terug. Vorig jaar startten de Red Bulls ook af en toe vanaf achterop de grid en daarna sneden ze vaak door het veld. We kunnen dus eens in de gaten houden of Gasly dat dit jaar ook kan, hoewel die directe vergelijking misschien niet helemaal eerlijk is, omdat het middenveld wel degelijk iets dichter bij de toppers gekomen is dit seizoen.

Mid Race

Vooraan het veld verdwijnt de leider uit beeld. Enige verrassing: hij luistert niet naar de naam Lewis Hamilton, maar heet Valtteri Bottas. Rosberg lukte het ook in jaar drie van de interne tweestrijd voor de titel bij Mercedes om toe te slaan, maar het is waarschijnlijk wat prematuur om daar nu al aan te denken. Vettel en Verstappen blijven soort van aan het vinkentouw hangen, maar Leclerc heeft het lastig. Hij schiet een keer van de baan en lijkt het tempo onverwachts niet helemaal te kunnen volgen.

In ronde 11 hebben we de eerste echte uitvaller van het seizoen 2019 te pakken. Carlos Sainz zet zijn McLaren aan de kant met een rokende Renault power unit in de staart. Het zal vast goed zijn voor een wrange glimlach bij enkelen aan de Red Bull pitmuur, hoewel ze zich daar beter kunnen focussen op de beste strategie voor Verstappen en Gasly uitstippelen.

De tijd om pitstops te maken is namelijk aangebroken. In ronde vijftien komt Kevin Magnussen naar binnen voor Haas F1. Een spannend moment voor het team, dat vorig jaar een heel mooi resultaat weggooide in de pits. Dit keer gaat het allemaal goed. Althans voor Magnussen. Een ronde later komt namelijk ook Grosjean binnen en wil het linker voorwiel niet meewerken. Grosjean verliest zodoende veel plaatsen en tijd in de pits. Je. Verzint. Het. Niet..

Tevens in ronde zestien kiest Hamilton de aanval. Een opvallende keuze van het team, want van vorig jaar weten we dat als eerste binnenkomen meestal het voordeel oplevert ten opzichte van je teamgenoot. Terwijl de onvolprezen Olav Mol het heeft over de overcut, weten kenners natuurlijk dat Hamilton nu juist voor de undercut kan gaan. Het zij de enthousiaste reporter vergeven. Is dit nu alweer de manier van team zilver om Hamilton het voordeel te verschaffen ten opzichte van zijn wingman?

Mocht dat de bedoeling zijn geweest, dan faalt het plannetje schromelijk. Hamilton blijft weliswaar de eveneens vroeg stoppende Vettel voor, maar Bottas, Verstappen en Leclerc rijden door op hun zachte bandjes. Dat kan nog prima, zo blijkt al snel, want Bottas zet een paar snelste raceronden neer. Ook Verstappen rijdt zijn snelste rondjes van de race. In ronde 23 komt BOT dan toch de pits binnenrollen. De stop verloopt soeverein en de Fin komt weer naar buiten op positie twee in de race. Alleen de nog niet gestopte Verstappen, die nu de race leidt, zit voor hem. Teamgenoot Hamilton, de virtuele nummer twee in de race, heeft op een of andere manier echter veel tijd verloren. Bovendien laat LH44 zijn team weten dat hij naar zijn idee nog een keer binnen zal moeten komen voor een nieuwe set banden. Dat zou goed nieuws zijn voor onze landgenoot, die voor zijn eerste stop binnenkomt bij de aanvang van ronde 26. MV33 ritst vlak achter Hamilton en Vettel weer het veld in.

Achter de toppers valt er ook het nodige te genieten. We zien bontgekleurde rijtjes met auto’s vlak achter elkaar rijden. De teams in het middenveld zijn zoals iedereen al dacht erg aan elkaar gewaagd. Mooi dat sommige voorspellingen uit de winter wél uitkomen. Lando Norris is lekker aan het knokken met de laat stoppende Antonio Giovinazzi, die zich met een enigszins flamboyante rijstijl een weg baant over het circuit. Uiteindelijk komt de enige overgebleven McLaren in de race toch voorbij aan de Italiaan, die daarna meteen meer plaatsen verliest aan Grosjean en Perez. Daarop besluit Alfa Romeo de semi-rookie toch maar naar binnen te halen voor een pitstop.

Kablam! Waar we dachten dat de race vooraan een beetje gesetteld was, gaat Verstappen ineens vol in de aanval bij Vettel. VER zet VET onder druk op het rechte stuk en slaat daarna toe na de eerste rechts-links knik. De reeeespeees van de Nederlander blijkt dik in orde te zijn, want hij rijdt vervolgens meteen een paar seconden weg bij Vettel en gaat op jacht naar Hamilton, die inmiddels achttien seconden(!) toe heeft gegeven op Bottas.

In dezelfde ronde dat Verstappen zijn move op Vettel maakt, moeten we helaas ook afscheid nemen van twee veteranen in deze race. Voor Ricciardo is de honeymoon officieel voorbij: hij parkeert zijn Renault in de pitbox. Bij Haas F1 gaat het ook pijnlijk mis, maar dan op een andere manier. Ondanks alle maatregelen die het team getroffen heeft om de pitstopblunders van vorig jaar uit te bannen, gaat het gewoon weer mis! Grosjean houdt het politiek correct op ‘suspension failure’ over de boordradio, maar het heeft er toch alle schijn van dat zijn linker voorband gewoon weer niet goed vast zat. Je. Verzint. Het. Niet. Part. Deux..

Zoals we eerder al aanstipten was een van de dingetjes om naar uit te kijken deze race de verwachte inhaalrace van Gasly. De Fransman laat ongewild de progressie zien van de teams uit het middenveld. In ronde veertig rijdt GAS nog steeds buiten de top-10. Aan de andere kant moeten we het ook weer niet overdrijven: Magnussen die als ‘best of the rest’ rondrijdt op dit moment heeft toch alweer een half minuutje verloren op Leclerc, die rondrijdt op P5 als laatste van de toppers (los van Gasly). Het is dus nog niet zo dat een ander team dan Mercedes, Red Bull en Ferrari op eigen kracht om bijvoorbeeld een podium kan strijden.

Het kan altijd erger. De Williamsen zijn werkelijk graftraag en Kubica zakt helemaal door het ijs. Het klinkt in eerste instantie raar, maar we hopen eigenlijk ten zeerste dat Robert wat mankementen aan zijn auto heeft. Zo niet dan kan hij dit jaar eigenlijk niet met goed fatsoen volmaken, het verschil met teamgenoot Russell is enorm. Nou zal George best een prima coureur zijn, maar een rondje toegeven op een rookie is beneden de stand van een Grand Prix winnaar.

Finish

Verstappen schiet even de baan af in de eerste bocht, maar sluit daarna weer snel aan achter Lewis Hamilton. Ondertussen bijt Gasly zich helemaal stuk op Daniil Kvyat, die er veel aan gelegen zal zijn om zijn semi-stalgenoot achter zich te houden. Terwijl Bottas op de radio vraagt hoe het zit met de snelste ronde in de race, komt Leclerc opeens ernstig dicht in de buurt bij Vettel. De Duitser lijkt een probleempje te hebben en is praktisch een sitting duck. Maar dan laat Leclerc toch weer een gaatje vallen. Stalregie?

Hoewel de nummers zeven tot en met elf in de race erg dicht bij elkaar zitten, lijkt het einde van de race vooral te gaan om wie de snelste ronde van de race rijdt. Houd een paard een wortel voor en ze draven toch net wat harder, zo blijkt. Het gaat dan echter niet per se om het steigerende paard, want het zijn vooral Verstappen en Bottas die aanspraak lijken te maken op het eerste puntje voor een snelste ronde in de F1. Bottas maakt zijn beste race ooit helemaal af door in de 57ste ronde de beslissende ronde neer te zetten en pakt zodoende de maximale score. Hamilton wordt tweede, voor Verstappen die in ieder geval de Ferrari’s verslaat en voor het eerst een podium scoort in Australië. Een gemêleerd gezelschap bestaande uit Magnussen, Hulkenberg, Raikkonen, Stroll en Kvyat maakt de top-10 compleet.

UPDATE: Max heeft na de race met de oranje mic gebabbeld.



De volledige uitslag

1. Valtteri Bottas

2. Lewis Hamilton

3. Max Verstappen

4. Sebastian Vettel

5. Charles Leclerc

6. Kevin Magnussen

7. Nico Hulkenberg

8. Kimi Raikkonen

9. Lance Stroll

10. Daniil Kvyat

11. Pierre Gasly

12. Lando Norris

13. Sergio Perez

14. Alexander Albon

15. Antonio Giovinazzi

16. George Russell

17. Robert Kubica

DNF

Grosjean

Ricciardo

Sainz