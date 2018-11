Heeft Ferrari dit jaar een dominante F1-auto gehad?

Sebastian Vettel vs. the World.

In het Formule 1-seizoen van 2018 leek het er lange tijd op dat Mercedes na een aantal jaren van pure dominatie eindelijk van zijn troon gestoten kon worden. In zijn competitieve Ferrari kon Sebastian Vettel het vuur écht aan de schenen van zijn rivaal leggen. Nog beter dan in 2017. Inmiddels weten we dat niet de Duitser, maar Lewis Hamilton vijfvoudig wereldkampioen is geworden.

Nog voordat Lewis Hamilton de beslissende puntenscore binnenhengelde tijdens de Grand Prix van Mexico, werd Vettel er al meerdere malen van beschuldigd goede kansen weg te hebben gegooid. De race in Duitsland wordt gezien als het grootste keerpunt in het seizoen, maar fouten in Azerbeidzjan, Frankrijk en Italië hebben evengoed bijgedragen aan zijn mislukte campagne.

Deze fouten zijn extra zuur voor Vettel, omdat Ferrari hem voor het eerst in jaren een schijnbaar betere auto had gegeven dan titelrivaal Mercedes had kunnen bouwen. Sterker: ingewijden en fans waren het er grotendeels over eens dat Ferrari op de meeste circuits beter voor de dag moest kunnen komen dan de Duitse equipe. Vettel deelt deze overtuiging klaarblijkelijk niet. In een interview met Motorsport.com vertelt hij zijn kijk op de zaken.

“I think it is absolutely true to say that we have a very strong car, but I think people’s perception of the fact that we had a dominant car, I don’t think it was true. I think if you look at the results I don’t see where is the dominance.”

Vettel benoemt in het specifiek de Grand Prix van België om aan te geven dat Ferrari niet per se de betere auto had t.o.v. Mercedes. Wanneer hij het seizoen tot nu toe bekijkt, bespeurt hij eigenlijk geen duidelijk moment waar de Italiaanse renstal met kop en schouders boven de rest uitstak.

“I think we had a lot of races that we were very close and we had very good pace in the race, but I don’t think we had a race where we dominated, whereas on the other hand, I think, they had. If you look at Spain, look at France, look at Russia, I don’t think we had any races like that. Don’t get me wrong, because I am not sitting here saying I had a bad car, not at all, because I know I have a strong car. But I don’t think, unlike the people’s perception, I don’t think we had a dominant car.”

Tenslotte reflecteert Vettel op het huidige seizoen en weegt hij 2018 af tegenover het voorgaande jaar. Volgens Vettel zijn er verschillende overeenkomsten, maar hebben ze het dit jaar weggegooid door niet voldoende punten bijeen te kunnen sprokkelen in een tijd waar Mercedes dat juist wel deed.