Vettel over Verstappen: “Ik ben te oud voor deze ongein”

Jazeker, het gaat uiteraard over het gebbetje van Max Verstappen in de persconferentie van gisteren na de F1-race in Frankrijk (verslag). Velen, inclusief ondergetekende, hadden stiekem opnieuw een grafsaaie race verwacht op het circuit van Paul Ricard. Pirelli had de bandjes meegenomen die Mercedes erg tof vindt en daar de layout van de baan op papier ook niet geweldig uitdagend oogt, was een eenvoudige Mercedes 1-2 on the cards.

Het liep een beetje anders, mede dankzij de goede werken van Sebastian Vettel. De Duitser had een puike start met zijn zachte rubber, maar kwam vervolgens klem te zitten tussen de twee Mercs. In een ultieme poging toch op zijn minst Bottas te pakken nam SV5 te veel risico in bocht één en stond de race opeens op zijn kop. Later bleek ook nog dat je (met wat hulp van DRS) wel degelijk kan inhalen op de baan in een moderne F1-auto, wat twee vermakelijke inhaalraces van VET en BOT opleverde.

Enfin, na afloop werd Max Verstappen gevraagd naar zijn visie op het incident en de Nederlander besloot daar met een kwinkslag op te reageren. Met een knipoog raadde hij het aanwezige journaille aan Vettel te bestoken met verzoeken om zijn rijstijl te veranderen, omdat deze ‘honestly’ simpelweg niet acceptabel is (video). Max voegde er tenslotte aan toe dat Vettel (als in: hijzelf) zich uiteindelijk ook niet veel van potentiële kritiek aan moet trekken.

Maar toen de schavuiten van de media Vettel confronteerden met Max’ uitspraken, zeiden ze dat laatste er uiteraard niet bij in de hoop een smeuïge quote te ontlokken aan de Duitser. De Duitser hapte helaas slechts een beetje, door te claimen dat hij ‘te oud is voor dit soort grappen’:

I’m too old for this stuff.

Na deze ontboezeming ging hij direct door met het herhalen van zijn lezing van de start, waarbij hij zichzelf overigens vrijpleit van blaam.

My start was very good but then I had no place to go. I tried to get out of it but in turn one it got very tight. I was very close to Lewis in front and Valtteri tried obviously to get his position back. He was under pressure from Max as far as I saw as well. And then I had no grip and lost the car. There wasn’t that much that I could have done differently.

Behalve voor de (koddige) kogels van Max moest Sebbie overigens ook nog duiken voor schoten van Lewis en ‘Nando. De Brit vond het onacceptabel dat Vettel vóór Bottas over de meet kwam. De Spanjaard riep na de crash over de boordradio ‘ik hoop dat hij schade heeft!’. Kortom, de emoties liepen weer hoog op in Frankrijk gisteren.