Uitslag Formule 1: Grand Prix van Frankrijk 2018

Oui, oui, nous sommes retournés en France.

De laatste keer dat Frankrijk een Grand Prix organiseerde, won Ferrari met Felipe Massa. Sterker nog, de twee keren daarvoor gebeurde exact hetzelfde. Tussen 2006 en 2008 wonnen Schumacher, Raikkonen en Massa ieder eenmaal. Of Vettel en, jawel, Raikkonen die trend dit jaar door kunnen zetten, moet na twee uur racen blijken. Echter kan een fikse regenbui, en die hangt in de lucht, gemakkelijk roet in het eten gooien. Daarbij oogt Mercedes het gehele weekend al ijzersterk. Het zal de Italianen dus niet in de schoot geworpen worden.

Start

En of het ze niet in de schoot geworpen zal worden! Wie van tevoren riep dat het circuit van Paul Ricard voor een saaie race zou zorgen, heeft aan de eerste helft van de eerste ronde voldoende om het tegendeel in te zien. Sebastian Vettel komt in contact met Valtteri Bottas, waardoor zijn voorvleugel op half zeven komt te hangen. Verstappen ontwijkt het gevaar, steekt rechtdoor en rijdt naar P2. Nog geen tien seconden later verliest Pierre Gasly de controle over de achterzijde van zijn Toro Rosso, waardoor hij zichzelf en landgenoot Esteban Ocon uit de race torpedeert. Frankrijk laat wederom de bal vallen, want gisteren parkeerde Grosjean zijn Haas in de muur in het laatste gedeelte van de kwalificatie. De Safety Car komt, uiteraard, naar buiten. (video)

Gelukkig hoeft het thuispubliek niet direct naar het overvolle wagenpark te wandelen, want diezelfde chaos heeft ervoor gezorgd dat beide Renaults ineens in de top tien rijden. Carlos Sainz rijdt na één ronde zelfs op P3! Andere stijgers zijn o.a. Kevin Magnussen (P9->P5), Charles Leclerc (P8->P6) en Checo Perez (P13->P9). Zullen zij hun positie kunnen behouden?

Na enkele ronden achter de Safety Car lijkt het veld aanvankelijk goed onderweg te zijn, maar niet lang nadat de groene vlag wordt gezwaaid, zien we alweer geel. Alonso staat ineens omgedraaid op de baan. Wederom blijkt Vettel bij het incident betrokken te zijn. De Duitser doet ditmaal echter niets fout. Vettel rijdt zijn Ferrari enkel buitenom de Spanjaard.

Nu we toch over Vettel spreken, de Duitser laat zien dat hij beter in kan halen dan Bottas. Na enkele ronden rijdt hij alweer bijna in de top tien, terwijl de door hem gedupeerde Fin nog rond P15 bungelt. Bottas wordt echter door de raceleiding geholpen, want Vettel krijgt een tijdstraf van 5 seconden. Vettel laat zich er niet door van de kaart brengen, want links en rechts blijft hij coureurs inhalen. Dit terwijl Paul Ricard nog voor de race luid bekritiseerd werd, omdat er nergens ingehaald zou kunnen worden. Een gezegde druppelt onze gedachten binnen: “eerst zien, dan geloven.“

Dit alles helpt de leiders van de race. Na een kwart houdt Hamilton Verstappen op enkele seconden achter zich. De Nederlander laat zijn teamgenoot, Ricciardo, op zijn beurt weer naar zijn versnellingsbak kijken. Sainz heeft inmiddels zijn meerdere moeten erkennen in de Australiër, en ook Raikkonen is hem voorbij gereden. De Spanjaard wordt achtervolgd door Magnussen, Leclerc, Vettel, Hulkenberg, Grosjean en Bottas.

Leclerc heeft geen zin zijn kansen op een mogelijk zitje bij Ferrari in het water te gooien door Vettel in de weg te zitten. De Monegask laat de viervoudig wereldkampioen, die nog altijd aardig progressie weet te maken, er gemakkelijk door. De Duitser ligt inmiddels 10 seconden voor op Valterri Bottas.

Terwijl de race begint te kalmeren, lijkt het weer het tegenovergestelde te doen. Iedere keer dat de regie start-finish laat zien, lijken de donkere wolken in omvang toe te nemen. Niet veel later wordt de grap van het veld, Williams, meer dan 20 ronden na het einde van de Safety Car begroet door een tijdstraf. Volgens de officials reed Sergey Sirotkin te langzaam achter de AMG GT R. We denken er liever niet over na, zo pijnlijk is het.

Tijd om erover na te denken hebben we overigens niet, want tegelijkertijd komt Max Verstappen als eerste van de leiders naar binnen voor een set harde banden. Het gebeurt allemaal vlotjes, dus veel plaatsen hoeft de Nederlander niet toe te geven. Net voor Vettel komt hij naar buiten, wat ons doet vermoeden dat Ricciardo hetzelfde niet zal kunnen doen wanneer hij zijn stop maakt. En wat blijkt? Precies, Ricciardo komt achter Vettel terecht.

Terwijl Vettel wederom een gewonnen positie viert, kan Force India alle materialen inpakken. Perez wordt naar binnen geroepen, daar zijn splinternieuwe Mercedes krachtbron op springen staat. Lang om te treuren hebben we niet, want de actie wordt al snel weer teruggetrokken naar de Duitser. Op oude banden verliest Vettel al snel enkele seconden ten opzichte van Max. Dit betekent eveneens dat Ricciardo dichterbij komt. In ronde 34 krijgt de honingdas het voor elkaar. Raikkonen is de volgende. De Fin is inmiddels de snelste op de baan en scheurt zijn teamgenoot vrij snel voorbij. Een pitstop lijkt onvermijdelijk.

Na een hilarische klaagradio van Fernando Alonso, die de Formule 1 na zijn zegetocht op Le Mans afgelopen weekend maar saai lijkt te vinden, is het echter Bottas die eerst naar binnen komt. Vettel volgt hem een ronde later en gebruikt hetzelfde moment om zijn tijdstraf uit te zitten.

Raikkonen blijft zijn gaspedaal de grond in stampen. Wie niet op kakelverse banden rijdt, is niet sneller dan de Iceman. De Fin boekt aardige progressie en komt zelfs in de buurt van Ricciardo. De Australiër schijnt een probleem te hebben, dus is het de hoogste tijd om toe te slaan. Met nog 10 ronden te gaan heeft de Red Bull 3 seconden voorsprong op zijn concurrent, maar de achterblijvers beginnen Ricciardo in de weg te zitten. Daniel mist een deel van zijn voorvleugel en heeft nu nóg minder downforce om zijn auto op de weg te houden. Raikkonen profiteert en pakt enkele ronden later zijn kans. Een simpele inhaalmanoeuvre.

De Australiër hoeft niet bang te zijn om meer plaatsen te verliezen. Vettel rijdt meer dan 30 seconden achter hem. De Duitser rijdt op zijn beurt weer 17 seconden voor Carlos Sainz. Althans, dat dachten we, want de Renault krachtbron van de Spanjaard begint, met nog een handvol ronden te gaan, vermogen te verliezen. Net wanneer we dachten dat de ontknoping een anti-climax zou worden, beginnen er ineens weer dingen te gebeuren. Terwijl Sainz zijn Renault met hand en tand naar de finish worstelt, ontploft de linker voorband van Lance Stroll. De lange uitloopstroken van Paul Ricard heeft hij hierbij in zijn voordeel.

Dit zorgt er tevens voor dat de race alsnog een anti-climax wordt, want het incident roept een Virtual Safety Car op. De race bevriest en Hamilton rijdt nog gemakkelijker naar een overwinning die hem al op het lijf geschreven stond. Een perfect weekend voor de Brit.

1. Hamilton

2. VERSTAPPEN

3. Raikkonen

4. Ricciardo

5. Vettel

6. Magnussen

7. Bottas

8. Sainz

9. Hülkenberg

10. Leclerc

11. Grosjean

12. Vandoorne

13. Ericsson

14. Hartley

15. Sirotkin

DNF. Gasly

DNF. Stroll

DNF. Perez

DNF. Ocon

DNF. Alonso