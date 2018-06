Dikke GLE fikt af in Helmond, villa ontsnapt aan ramp

De brandweer heeft uitstekend werk verricht.

In de nacht van zondag op maandag werd de brandweer van Aarle-Rixtel gealarmeerd vanwege een autobrand in Helmond. Het ging hier om een Mercedes GLE Coupé. De SUV uit Stuttgart stond op de oprit van een villa in lichterlaaie en met hulp van de brandweer kon erger worden voorkomen.

De auto stond pal aan de woning geparkeerd en met het rieten dak had het huis binnen no-time in de fik kunnen staan. Gelukkig voor de bewoners is deze nachtmerrie hen bespaard gebleven. Omdat de GLE Coupé toch al als verloren beschouwd kon worden, begon de brandweer bij aankomst eerst het dak nat te spuiten. Vervolgens werd de Mercedes geblust.

De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. De bewoners werden wakker van een harde knal. De motor lijkt niet de boosdoener, want uit de foto’s valt af leiden dat het vuur achter is ontstaan. Brandstichting kan een oorzaak zijn, maar dat is nu enkel speculeren. De politie gaat onder meer bewakingsbeelden terugkijken om de oorzaak te achterhalen. De Mercedes werd door een berger meegenomen.

Fotocredit: GinoPress B.V