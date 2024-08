Viaplay biedt superdeal voor een jaarabo

De streamingdienst Viaplay biedt in het kader van de Dutch GP weer een jaarabo aan. Dat scheelt knaken.

Viaplay heeft zich flink vertild aan de F1 rechten in Nederland kunnen we wel zeggen. De Scandinavische b0iZ betaalden er zoveel voor, dat ze in zwaar weer kwamen en inmiddels overgenomen zijn. Desalniettemin heeft het bedrijf wel gewoon de rechten opnieuw gekocht. Door een package deal was Viaplay een net wat interessantere partner dan Ziggo Sport. Tot ergernis van Ziggo, Olav Mol en Jack Plooij.

Toch heeft Viaplay nog steeds hetzelfde probleem. Om de hoge kosten terug te verdienen, zijn de maandbedragen die men vraagt niet spotgoedkoop. Tegelijkertijd is er F1TV, dat door Liberty Media zelf voor minder wordt aangeboden. F1TV is er voor nieuwe klanten voor 11,90 per maand. Abonnees van het eerste uur kunnen via het hernieuwen van hun aankoop in de appstore echter voor veel minder toeslaan.

Viaplay daarentegen is hoe dan ook duurder. Maandelijks betaal je 17,99 Euro. Krijg je behalve Melroy er ook nog wat voebel en darten bij. En F1TV pro…Het is een beetje alsof Coca-Cola Albert Heijn flessen verkoopt voor X en vervolgens een automaat naast elke AH zet waar je flessen kan kopen voor minder dan X.

Een jaarabo is niet meer mogelijk bij Viaplay. Maar in het kader van de Dutch GP komt die nu terug. Voor omgerekend 13,79 per maand ben je het mannetje. Komt dus opeens een stukje dichter in de buurt van de reguliere prijs van F1TV. Je moet alleen wel toeslaan voor 2 september. Daarna is de deal officieel niet meer verkrijgbaar. Hoewel wij altijd geleerd hebben van okkaziekoning @willeme; als iemand gisteren een deal wilde doen, willen ze dat vandaag ook nog. Niet voor niks was exact deze deal eerder ook beschikbaar. Het zal dus vast ook nog wel een keer voorbij komen. Waarvan akte.