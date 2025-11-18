Politie neemt dikke bakken in beslag bij frauderend gemeenteraadslid

Vrachtwagens vol zelfs.
We schrijven vaak over de Nederlandse politie die auto’s in beslag neemt, maar hun Vlaamse collega’s hebben nu ook een hele grote slag geslagen. Ze hebben in één keer vrachtwagens vol met dikke bakken in beslag genomen.
Dit heeft alles te maken met een zekere Stefanie Sander, die gemeenteraadslid is in Houthulst namens het Vlaams Belang. Voor degenen die niet zo thuis zijn in de politiek van onze Zuiderburen: dat is zeg maar de Vlaamse PVV.
Mevrouw Sander had echter nog een baantje, namelijk zelfstand thuisverpleegkundige. Daarmee heeft ze de boel lopen flessen. Als thuisverpleegkundige moest ze zelf haar activiteiten doorgeven aan ziekenfondsen, en op basis daarvan werd ze betaald. Ze gaf echter fictieve prestaties op en harkten zo heel veel geld binnen.
Sander, haar partner en haar moeder en een medewerkster zijn nu opgepakt. En blijkbaar hadden ze hun geld al flink laten rollen, want er zijn maar liefst 17 auto’s geconfisqueerd. Daarnaast zijn er ook nog motorfietsen, andere luxeproducten en cash in beslag genomen.
Het zijn ook niet de minste auto’s. Op de foto’s zien we onder meer een BMW M5 Touring, een M2, een M4, een Porsche Boxster en een Porsche 992 Cabrio. En dat zijn nog maar vijf van de zeventien auto’s. De fraude moet dus bijzonder lucratief zijn geweest.
De instanties roken onraad toen mevrouw Sander tot wel 90 patiënten per dag ging ‘helpen’. Nu zit ze dus achter slot en grendel en is ze geschorst door het Vlaams Belang. En de auto’s? Wie weet zien we die binnenkort in de Finshop.
Via: GVA
Reacties
ghengiskhan zegt
Dank de Heer voor domme criminelen.
Design_Driven zegt
Facinerend altijd hoe mensen denker er mee weg te kunnen komen. Kennelijjk lukt dat toch een tijdje, en dat geeft te denken hoeveel dit gedaan wordt op een schaal dat nog net niet opvalt.
Shaw zegt
Houd het bij “Vlaams Belang” aub Autoblog, dit is gewoon PVV bashen
Mini Joe zegt
Enne?
tmon zegt
Een tijdje terug waren er in Nederland ook een aantal directeuren van thuiszorg organisaties opgepakt.
Toen werd ook wat diepte journalistiek gedaan en was uit verschillende bronnen te horen dat de zorg direct gebonden aan de mens of bed zo strak in kaart is gebracht dat de marges als in steen gegrift staan.
De conclusie was toen, als je 5% marge pakt op zorg doe je t goed. Er kan prima een goede boterham verdient worden, maar rijk worden moet je zergens anders doen.
Oftwel, praktijken zoals deze mevrouw steken met kop en schouders boven t maaiveld uit en worden dan ook altijd gepakt.