Volgende generatie Apple CarPlay gaat jouw auto overnemen

De volgende generatie Apple CarPlay is beschikbaar voor het complete dashboard.

We gaan naar een tijd toe dat alles digitaal is. Schermen zijn binnenkort zó goedkoop, dat we alle ‘dure’ analoge knopjes, schakelaars en fysieke bedieningselementen kunnen afdanken. Fabrikanten zijn daar meer en meer mee bezig. Het is namelijk ook veel makkelijker en goedkoper.

Het is veel prettiger om de opties te kunnen programmeren dan dat je rekening moet houden met een knopje. Dan doet het computersysteem de rest van het werk. In alle opzichten handiger. Ook met updates en bugfixjes.

Volgende generatie Apple CarPlay

Zoals sommigen kunnen beamen zijn niet alle systemen even goed. In veel gevallen is er een leercurve. Ook zijn er vaak irritatie-puntjes die bijzonder lastig te omzeilen zijn. Vergeet ook niet dat dit het nieuwe normaal is. Het is niet dat je alsnog zonder die schermen een auto kunt kopen.

Maar je kan die schermen ook omarmen en er iets zelf van maken. Dus alles wat de fabrikant door een 3rd party-developer heeft laten ontwikkelen tegen kostprijs, kun je dan afdanken. En dan laat je het nieuwe Apple CarPlay systeem de rest doen. De Amerikaanse tech-reus heeft namelijk de volgende generatie van Apple CarPlay gereed. Deze kan op ‘diepgaande’ wijze samenwerken met de auto.

Widgets. Bij Apple!

Tegenwoordig is dat enkel en alleen voor infotainment. In principe prima, maar het systeem is vrij beperkt en ‘klein’. Ideaal als je het wil toepassen in een oude Audi A6 duurtester, maar voor een nieuwe auto kan er wel iets meer geïntegreerd worden. Het nieuwe systeem weet alle relevante en belangrijke data uit de auto te extraheren en deze weer te geven.

Denk aan snelheid, technische info zoals brandstofniveau en motortemperatuur. Zelf kun je dan het geheel aankleden met widgets (heeft Apple in 2022 ook ontdekt!). Apple zal binnenkort meer informatie vrijgeven over de volgende generatie Apple Carplay, dat met IOS 16 beschikbaar is.

Wouter is er vooral erg blij mee, want er zitten wel wat haakjes en ogen aan Apple CarPlay. Zowel bij zijn Porsche 911 als de BMW 5 Serie (leuk wagenpark!) werkt het systeem alleen op het scherm. Het is niet geïntegreerd in het kleine schermpje voor je neus of in het HUD. Dus er is zeker ruimte voor meer integratiemogelijkheden!

