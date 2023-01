Deze oude Porsches kunnen Apple CarPlay krijgen

Met deze oude Porsches kun je nu ook Apple CarPlay gebruiken.

Het rijden van een oudere auto is waanzinnig leuk. Atmosferische motoren, handbakken, nog niet al te veel bemoeizuchtige electronica of goedbedoelde milieu-ingrepen. Ondanks dat we dat altijd maar blijven romantiseren (we rijden oude auto’s omdat we geen nieuwe kunnen betalen, zo simpel is het) zitten er ook een paar nadelen aan oudere auto’s. Ten eerste: onderhoudskosten. Maar wat ook wel een dingetje is: infotainment.

Met name op dit gebied worden er enorme stappen gemaakt. Dus waar een auto qua design of rijeigenschappen nog heel erg goed meekan), is dat met het infotainmentsysteem niet het geval.

Sterker nog, we zien een periode aanbreken dat auto’s uit deze periode (zo’n 15 jaar oud) zónder navigatie meer waard zullen worden dan mét.

Apple CarPlay voor oude Porsches

Een andere optie is om de unit op te waarderen. Dat is niet altijd een genoegen. Om nu een gat te zagen in je dashboard voor een Android-unit: tja, dan moet je wel heel zeker van je zaak zijn (en geen OEM-liefhebber).

Porsche heeft een heel erg mooie oplossing voor de Boxster (986) en 911 (996), zoals jullie weten. Jullie aller @wouter heeft het namelijk in zijn 911 Carrera zitten.

Porsche heeft de range nu uitgebreid voor oude modellen (zelf noemen ze het jongere klassiekers, nice). De unit is nu ook leverbaar voor de Porsche 911 van de 997-generatie van 2005 tot 2008, dus niet het faceliftmodel.

Ook is het mogelijk om de unit te bestellen voor de eerste generatie Cayenne, de 955-generatie van modeljaar 2003 tot 2008. De Porsche Boxster van de 987-generatie (2004 tot 2008) is er nu ook mee uit te rusten. Tenslotte is het ook mogelijk om de unit te wisselen bij de Cayman van de 987C-generatie (2005 – 2008).

Heel mooi, maar wat kost het?

Nu is het retrofitten van een Apple CarPlay-unit niet zo heel uniek, maar de manier waarop Porsche het doet wel. Bij diverse AB-duurtesters hebben we een extra computer met het besturingssysteem dat gebruik maakt van hetzelfde scherm.

Bij Porsche komt er een compleet nieuwe uniet in met knopjes en afwerking die precies past bij het model in kwestie. Overigens zeggen we wel Apple CarPlay, maar Android Auto kun je er ook op draaien. Maar ja, Android-mensen rijden Maserati tegenwoordig.

Kortom, dit klinkt allemaal geweldig, nietwaar? Jazeker! Zijn er dan ook nadelen? Nou, eentje dan. De prijs. Zoals gewoonlijk bij Porsche is het niet heel goedkoop. De unit kost 1687,95 euro. Dat is inclusief de btw, maar exclusief de inbouw. Maar ja, dan heb je wel wat!

