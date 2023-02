Alles over de tweede generatie Apple CarPlay

Apple CarPlay krijgt een enorme make-over met de komst van de tweede generatie.

De beste uitvinding sinds gesneden brood noemen wij Apple CarPlay en Android Auto ook wel. Hoe fijn is het om je eigen smartphone apps op je grote infotainmentscherm van je auto geprojecteerd te hebben. Geen illegaal gepruts met je smartphone in de hand tijdens het rijden en als het werkt is het geniaal. Zeker als het draadloos kan.

Apple CarPlay zoals we dat nu kennen is een telkens opgefriste variant van het origineel. Het Amerikaanse techbedrijf uit Cupertino introduceerde CarPlay in 2014 op de Ferrari FF. We zijn bijna tien jaar verder en Apple heeft een enorme update gepland in 2023 als het gaat om CarPlay. Het techbedrijf zelf spreekt dan ook over een tweede generatie.

WhatsApp voorgelezen krijgen, muziek streamen en navigeren. Apple CarPlay zoals we het nu kennen werkt prima, maar is ook enigszins beperkt. Dat gaat compleet veranderen met de komst van de tweede generatie.

Tweede generatie Apple CarPlay functies

Vorig jaar presenteerde Apple een preview van het nieuwe CarPlay middels een indrukwekkende presentatie. Niet langer zou het systeem deel uitmaken van enkel je infotainment, maar compleet geïntegreerd worden met de rest van de auto. Apple CarPlay neemt als het ware de auto over.

Een uitgebreide integratie, waarbij de gebruiker allerlei zaken naar eigen smaak kan aanpassen. De belangrijkste vernieuwingen en toepassingen staan hieronder opgesomd.

Climate Control

Ten eerste de climate control. Autofabrikanten zie je langzaam voorsorteren op een volledige digitalisatie. Fysieke knoppen voor bijvoorbeeld de climate control verdwijnen en zijn weggestopt in menu’s in het scherm. Het goede nieuws is dat je met Apple CarPlay 2023 toegang krijgt tot de climate control van de auto. Nu is het nog zo dat je CarPlay moet verlaten, apart navigeert naar de instellingen voor climate control en zo bijvoorbeeld de stoelverwarming inschakelt. Met de nieuwe CarPlay is dit namelijk geïntegreerd in het systeem.

FM Radio

Naar de radio luisteren als je iPhone gekoppeld is met CarPlay is soms onmogelijk. De focus ligt op eigen muziek luisteren, zoals bijvoorbeeld met een app als Spotify. Daar komt gelukkig verandering in. Het kan dus zijn dat je voorheen een aparte radio-app nodig had zoals TuneIn.

FM radio zal bij de tweede generatie geïntegreerd worden in het systeem van Apple. Zo kun je dus gewoon CarPlay gebruiken én luisteren naar BNR Nieuwsradio via de FM/DAB van de auto!

Widgets

Diverse autofabrikanten zoals Mercedes-Benz werken al met widgets in het infotainmentscherm. Ook Apple CarPlay 2023 krijgt zijn eigen widgets. Je kunt toepassingen die voor jou belangrijk zijn op volgorde zetten. Denk aan je agenda, muziek of het verbruik van je autorit.

Integratie in instrumentencluster

Dit is een gamechanger. Normaal gesproken werd Carplay geprojecteerd op het infotainmentscherm in het midden van de auto. Met de tweede generatie betrekt Apple ook het instrumentencluster, dus het scherm achter je stuur, erbij. Deze integratie brengt een heel nieuwe manier van personaliseren met zich mee. Er zijn verschillende thema’s om uit te kiezen. Naast cruciale info als de actuele gereden snelheid en hoeveel brandstof er nog in de tank zit, kun je zelf instellen welke info je wil zien. Deze uitgebreide vorm van personalisatie doet een beetje denken aan de Audi Virtual Cockpit.

Tweede generatie Apple CarPlay automerken

Allemaal leuk en aardig. Maar deze innovatie is niets zonder grote adoptie. Gelukkig heeft Apple dit goed voor elkaar. Hieronder namelijk staat een opsomming van autofabrikanten die hebben aangegeven de tweede generatie Apple CarPlay in 2023 te willen gaan gebruiken.

Wanneer komt de tweede generatie Apple CarPlay?

De grote vraag is natuurlijk: wanneer komt de tweede generatie Apple CarPlay? Het techbedrijf namelijk zelf heeft geen releasedate in de mond genomen. Tijdens de Worldwide Developers Conference (WWDC) in 2022 gaf Apple een sneak preview van de tweede generatie CarPlay. Het is nog onduidelijk welke modellen van de genoemde modellen overweg kunnen met het nieuwe systeem. Apple zegt tenslotte wel dat autofabrikanten in het najaar van 2023 gaan aankondigen welke modellen de tweede generatie Apple CarPlay krijgen.