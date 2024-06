Prijs Citroën C3 Aircross: hij is écht heel goedkoop

We hebben helemaal geen goedkope Chinese EV’s nodig, met het nieuwe platform van Stellantis!

We moeten de verkoopcijfers nog even afwachten, maar het lijkt erop dat Stellantis met hun nieuwe Smart Car-platform goud in handen heeft. De eerste twee auto’s op dit platform (de nieuwe Citroën ë-C3 en de nieuwe Opel Frontera) zijn namelijk heel aantrekkelijk geprijsd. We kunnen niet anders zeggen.

Nu volgt een derde auto op dit platform: de Citroën C3 Aircross. De naamgeving is een beetje verwarrend, maar deze is dus een maatje groter dan de normale C3. Het is een tweelingbroertje van de eerdergenoemde Opel Frontera. Van die laatste is de prijs al bekend, en die was heel schappelijk.

Prijs Citroën C3 Aircross

Wat blijkt? De Citroën-versie is nóg goedkoper. De elektrische ë-C3 Aircross is er al vanaf €27.390. Dat is nog ruim €3.000 goedkoper dan de vrijwel identieke Frontera. De versie met benzinemotor is er al vanaf €25.580. Dat scheelt ruim €3.600 met de Opel. En die was al niet duur.

Krijg je dan een enorm kale uitvoering? Dat valt reuze mee, want je hebt gewoon standaard cruise control, een head-up display en parkeersensoren achter. Wél is er bezuinigd op het infotainmentsysteem. Standaard krijg je alleen een smartphonehouder. Maar hé, in een Ferrari Purosangue moet je ook gewoon navigeren op je smartphone.

Zeven zitplaatsen

Ook bijzonder: de C3 Aircross is optioneel met zeven zitplaatsen te krijgen. Die optie is echter voorbehouden aan de benzinversies. De ë-C3 Aircross is er helaas alleen als vijfzitter. Dat is jammer, want een elektrische zevenzitter onder de 50 mille zou heel erg welkom zijn.

Actieradius

Met zo’n prijs mag je niet teveel commentaar hebben, maar de range van de ë-C3 Aircross is helaas wel beperkt: slechts 300 km. Er is echter nog een versie met 400 km range op komst. Als je voor de benzineversie gaat kun je kiezen uit 100 pk of 136 pk met mild hybrid-ondersteuning.

Concurrentie

Om te kijken hoe scherp de prijs van de C3 Aircross nu echt is pakken we even de concurrentie erbij (die grotendeels uit eigen huis komt). Daarbij gaan we uit van de elektrische versie:

Citroën ë-C3 Aircross (300 km range): €27.390

Opel Frontera Electric (300 km range): €30.499

MG ZS EV (440 km range): €35.885

Fiat 600e (408 km range): €35.990

Hyundai Kona Electric (377 km range): €36.995

Citroën ë-C4 (355 km range): €37.205

Jeep Avenger (399 km range): €38.500

Peugeot e-2008 (342 km range): €39.270

Zoals je ziet is de ë-C3 echt aanzienlijk goedkoper dan de concurrentie. De C3 Aircross is bijvoorbeeld bijna €10.000 (!) goedkoper dan een Kona. En dan krijg je geen kleinere auto. De Citroën is zelfs nog een stuk goedkoper dan een MG ZS, die het altijd van zijn prijs moest hebben. De MG heeft weliswaar een stuk meer range, maar het zegt wel iets. Citroën heeft hiermee een echte prijsknaller in huis.