De verdachte in een Seat Ibiza denkt te kunnen ontsnappen van de politie.

Speltip 45, met een simpel autootje ontkom je niet aan de politie. De kans is in elk geval heel klein. De verdachte zit in een zwarte Seat Ibiza en probeert op de A59 aan de politie in een Audi en BMW te ontkomen. Succes!

