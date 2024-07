Video: ID4-taxi doet een brakecheck

Het is altijd zo gezellig in het verkeer!

Een ID4-taxi haalt de automobilist met dashcam in. Vermoedelijk was de mening dat de dashcammer niet genoeg vaart maakt. Om vervolgens een brakecheck te doen. Das niet zo netjes hè. De taxi staat er mooi op, letterlijk in dit geval want de dashcam legt het tafereel vast op beeld.

