Koop deze wel heel bekende BMW M135i van Martijn met 400 pk

Deze bekende BMW M135i heeft 400 pk en zoekt een nieuw baasje. Misschien ben jij dat wel!

Mozambique-kenner, Enkhuizer Almanak, rots in de branding, cameraman, presentator, auto-encyclopedie, Baarddrager van het jaar 2022, Ton Kas-imitator, fietsfanaat, tuning-liefhebber en eigenaar van het verzamelde werk van DJ Paul Elstak én Art Garfunkel. Niemand is zo veelzijdig als @martijngizmo.

Niet alleen is het een bijzonder vriendelijke man, hij heeft ook nog eens goede smaak als het op auto’s aankomt. Martijn is een persoon die ziet waar de fabrikant geld probeert te besparen en monteert kwalitatief hoogstaande upgrades op zijn auto’s om de auto beter te maken dan de fabriek bedoelde. Zoals Elvis Presley onze lichamen bevrijde en Bob Dylan onze geest, zo bevrijdt Martijn ons van knakige fabriek-limitaties.

Bekende BMW M135i

Nu is het wachten to Martijn met zijn eigen serie tuningsonderdelen de markt gaat veroveren, maar tot die tijd moeten we het doen met zijn auto’s die hij zelf in bezit heeft gehad. Denk aan de Volvo V50 T5 en daarna een Renault Mégane R.S. 250 Cup. Vervolgens stapte hij over naar een BMW 1 Serie en niet de minste: een M135i. Deze leek op die van @wouter, maar is compleet anders. Martijn koos namelijk voor een driedeurs van een recenter bouwjaar.

Ook het aanpassen naar smaak ging anders. Die van Martijn heeft een elektronische wastegate (Wouter had een pneumatische), waar je meer vermogen uit kan halen. Middels een paar modificaties (grotere intercooler, M2 luchtfilterhuis met Forge chargepipe en MHD software) heeft de M135i nu zo’n 400 pk. Dat is met de katalysator die de auto door de APK loodst. Dat klinkt als een briljant totaalpakketje.

OS Giken!

Maar het wordt beter! Het hoogtepuntje van deze bekende BMW M135i is natuurlijk het OS Giken platen-sperdifferentieel. Dat kostte inclusief difflagers en montage meer dan 4.500 euro, maar is een onmisbare upgrade om er écht een leuke auto van te maken. De JR Racing JR30-wielen (square setup) staan er lekker onder, mede dankzij de 50 mm verlagingsveren van H&R.

Naast enkele pluspunten zijn er ook, eh, kluspunten. Het onderhoud is door een topspecialist gedaan, maar het staat niet vermeld in het iDrive-systeem. Wel is al het onderhoud bijgehouden, uiteraard. Er is een klein deukje in de achterbumper en de synchromesh in zijn twee is niet briljant. Na ja, gezien de prijs van 17.950 euro kunnen we daarmee leven.

De M135 van Martijn is van november 2013 en heeft nu 193.000 km gelopen, dus die kan er nog eventjes tegenaan. Sterker nog, het zou weleens de betrouwbaarste motor voor de pre-LCI 1 Serie kunnen zijn. Die N13- en N20-motoren zijn veel onderhoudsgevoeliger dan deze N55. Dus in die zin is het ook een verstandige koop. Interesse? Je kan de advertentie hier bekijken!

Check hieronder een dolblije Martijn die praat over zijn auto (en of hij saus erover of saus ernaast heeft):

Nu wil je ‘m kopen, toch? Bekijk dan ook even ons M135i-aankoopadvies!

