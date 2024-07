Maak van je Cupra Leon een lekker subtiele dikke Sjaak

Een subtiel dikke Sjaak kunnen we wel waarderen.

De Seat Leon en Cupra Leon zijn keurige hatchbacks. Zoveel als vroeger zie je ze helaas niet meer rondrijden. Net zoals bij veel andere merken zijn er in de showroom zoveel meer alternatieven voor een bepaalde prijs en een bepaald segment. Denk aan EV’s of crossovers, of nog erger: elektrische crossovers.

Maar de trouwe Leon is nog altijd hier. Eigenlijk is de huidige generatie beter dan ooit. Waar de Golf 8 een stapje terug deed, deed de Leon een stapje of twee vooruit. Dus het verschil tussen die twee is een stukje kleiner geworden. Het voordeel van de Cupra Leon ten opzichte van een vergelijkbare Golf is namelijk dat de Spanjaard nét eventjes wat meer sjeu in de aanbieding heeft.

Enorm grote wielen

En als je nog wat meer sjeu wenst, kun je ook naar het Duitse JE Design gaan. De Seat-fans uit Leingarten maken van de Cupra Leon gewoon een subtiel dikke sjaak. Niet over de top zoals ze soms ook wel eens kunnen doen. Het hoogtepuntje zijn de wielen. Dat zijn enorme patta’s namelijk, eigenlijk te enorm. Mogen we dat zeggen?

Op zich is de combinatie van zwart koperkleur best geslaagd. Normaliter zijn bicolor wielen niet echt onze (mijn) smaak, maar met koper kan het, zeker op een lichtgrijze auto (Taiga Grey).

De wielen zijn 8 inch breed, wat relatief smal is voor een 20 inch hoepel. De bandenmaat is 235/35 20. Verwacht dus niet al te veel veercomfort, want de wang is behoorlijk plat. Gelukkig is JE Design er als de pinken bij om ons erop te wijzen dat je ook kunt kiezen voor wat kleinere maten: 19 of zelfs 18 inch is ook mogelijk. Waarschijnlijk dat je met 19 inch de perfecte combinatie hebt tussen looks en rijeigenschappen.

Subtiel dikke sjaak

Om te zorgen dat de wielen er goed uitspringen, hebben ze een setje verlagingsveren ontwikkeld. Deze werken samen met de originele dempers en zijn 30 mm lager dan normaal. Zoals gezegd: subtiel dik, niet over the top. Middels spacers kun je ook zorgen dat de stance helemaal perfect is. Bij veel moderne auto’s staan de wielen vaak (veel) te ver naar binnen, vandaar dat het er nu ineens een stuk beter uitziet.

Daarnaast zijn er nog wat visuele wijzigingen. Es is een subtiele spoilerlip (tweedelig) aan de voorzijde en nog wat hoogglans zwarte details die jouw subtiel dikke sjaak net even wat subtiel-dikker maken.

Uiteraard ontbreken carbon spiegelkappen en een dakspoiler niet. Vrij uniek voor een tuner als JE Design is dat ze strips leveren voor de kofferruimtetoegang. Handig als je een overactieve Spaniel met wonderlijke motoriek hebt.

Dan tenslotte de motor: dat is simpelweg een 1.5 TSI met 150 pk, gelukkig hebben wij in Nederland alleen maar dikke hybrides, waar deze onderdelen ook op passen. In de herfst van dit jaar volgen meer onderdelen en upgrades voor de Cupra Leon. Hopelijk wordt ‘ie dan ook wat sneller en zitten er ook wat heftige upgrades als deze M bij.

Meer lezen? Dit zij 11 goedkope auto’s met veel vermogen!