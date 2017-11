Video: Alle hoogtepunten van Max’ inhaalrace in Brazilië 2016

Alle hoogtepunten van zijn indrukwekkende optreden in het regenparadijs.

In aanloop naar de Grand Prix van Brazilië geeft Liberty Media de fans weer eens waar ze zo hartstochtelijk naar verlangen: een waardig aandenken aan de Max Verstappen Masterclass op Interlagos. De door regen overgoten wedstrijd eindigde voor een behoorlijk portie coureurs in tranen, maar gaf anderen juist de kans om hun ware aard te tonen.

Max had dat jaar al eerder bewezen uit het juiste hout gesneden te zijn, bij zijn overstap naar Red Bull wist hij meteen een overwinning te grijpen door Kimi achter zich te houden. In Brazilië was het echter een compleet ander scenario. Door verschillende ongelukken, rode vlaggen en nog meer safety cars werd het veld geregeld gehusseld. Hoewel Max zich de eerste helft van de race al buitengewoon sterk vertoonde, was het de slotfase waarin zijn talent pas echt naar boven kwam drijven.

Met nog 16 ronden te gaan ontwaakte het beest en won hij maar liefst 11 posities, wat hem uiteindelijk alsnog een podium opleverde. Door lijnen te pakken waar andere coureurs niet eens in de buurt van durfden te komen, reed hij vrijwel iedereen om de oren. Zijn optreden verblufte de media en wordt inmiddels door critici vergeleken met Senna’s legendarische race in Monaco en Schumacher’s dominante winst in Spanje.

Laten we bij deze gezamenlijk bidden tot de regengoden voor een interessant weekend.

NB: aanstaande zaterdag om 17u begint de kwalificatie, de race in Brazilië start zondag op dezelfde tijd!