Lease maar: Jaguar F-Type of Range Rover Evoque

Ben jij die marketingdirecteur bij een zeer succesvolle startup? Dan heb je nu twee topkeuzes om de blits te maken!

In principe kun je elke auto leasen. Normaal gesproken denk je met een leaseauto onwillekeurig aan een Kia Rio, Volkswagen Golf of Renault Talisman, afhankelijk hoe dankbaar je baas is. Op het moment dat het leasebudget een stukje hoger ligt, zien we voldoende aanbod van sedans, stationwagons en SUV’s. Maar wat als je niet zo veel kilometers maakt en totaal iets anders wil. Wat als je de vrijheid hebt om iets knotsgeks uit te kiezen? We slaan de Duitse auto’s bewust even over. Prima auto’s, maar iets te serieus. Wat zijn dan leuke opties?

Deze twee Britse cabrio’s zijn allesbehalve saai en je hebt ze voor de prijs van een redelijk aangeklede BMW 5 Serie, om maar wat te noemen, De Jaguar F-Type behoeft bijna geen toelichting. De Roadster kwam in 2013 op de markt en bijna iedereen was er lyrisch over. De combinatie van looks en prestaties zijn uitstekend. Het enige nadeel was dat de auto redelijk prijzig was. Daar is onlangs verandering in gekomen met de toevoeging van een nieuwe, kleinere benzinemotor. De Evoque Cabrio is ook nog niet zo lang op de markt. Het is een bijzonder type auto dat eigenlijk geen concurrenten heeft, vandaar deze vergelijking.

Merk: Jaguar Land Rover Type: F-Type Range Rover Evoque Uitvoering: Roadster i4 Dynamic R Convertible Si4 HSE Dynamic 4WD Catalogusprijs: € 83.620 € 87.750 Fiscale prijs: € 82.470 € 86.600 Leasetarief: 1.250 p.m. € 1.320 p.m. Vermogen: 300 pk bij 5.500 tpm 240 pk bij 5500 tpm Koppel: 400 Nm bij 1.500 tpm 340 Nm bij 1.250 tpm Topsnelheid: 250 km/u 217 km/u 0-100 km/u: 5,7 sec. 8,1 sec. Verbruik: 1 op 16,1 1 op 12,2 CO2 uitstoot: 163 g/km 185 g/km

Bij beide auto’s zijn we uitgegaan van een looptijd van 48 maanden een jaarkilometrage van 20.000 km. De prijzen een gemiddelde van grote leasemaatschappijen. De prijs kan afwijken bij andere kilometrages, looptijden of opties. De leaseprijzen zijn exclusief BTW. Aanschafprijs incl. BTW en BPM.

Wat ons opvalt

Deze auto’s zijn eigenlijk niet met elkaar te vergelijken. De Range Rover is wat completer, maar dat komt ook omdat er meer aanwezig is. Zo is de achterbank neerklapbaar bij de Land Rover, de Jaguar heeft natuurlijk geen achterbank. De stoelen zijn in de Jaguar bekleed met leder en alcantara, de Range Rover heeft vol-lederen bekleding. Parkeersensoren zijn erg handig bij dit soort auto’s, beide hebben het aan de achterkant, alleen de Evoque heeft ze ook aan de voorkant zitten.

Je kan beide auto’s zo luxe maken als je zelf wilt. Er is een breed scala aan velgen, kleuren en bekledingen om jouw unieke auto samen te stellen. De standaarduitrusting is overigens keurig: climate control, cruise control, navigatiesysteem, regensensor, simmende binnenspiegel, alarm en schakelflippers aan het stuurwiel krijg je er altijd bij in deze uitvoeringen.

Exterieur

Wat is die Jaguar een plaatje. De tijd heeft er voorlopig nog geen vat op gekregen. Die lange neus in combinatie met de korte, gedrongen achterkant zorgen voor een uiterst fraai zijaanzicht. De neus is onlangs subtiel strakgetrokken, je kan de nieuwe F-Type het makkelijkst herkennen aan de nieuwe bumper en de indeling van de koplampen. De Dynamic R uitvoering die wij hier behandelen is helemaal af. Je krijgt dan 19″ lichtmetalen velgen, het ‘Design-pack’ in glanskwart, wat kleine afwerkingdetails in het interieur en de gave LED-koplampen. Dan de hamvraag: is deze auto zakelijk verantwoord? Nee, maar een Jaguar kan waarschijnlijk wel wat meer sympathie opwekken dan bijvoorbeeld een Porsche of BMW.

De Evoque cabrio is een polariserende auto. Je vindt hem ontiegelijk gaaf of verschrikkelijk lelijk. Een middenweg lijkt er niet te bestaan. Zeker het exemplaar op de foto’s doet daar nog een paar schepjes bovenop met de oranje lak en de zwarte velgen. Het is een van de weinige cabrio’s die er mooier uitziet met het dak dicht. Aan de voorkant is het allemaal prima: gewoon een dikke Evoque. Maar het lijkt wellicht een beetje op een badkuip op wielen. Een hele dikke badkuip, dat wel.

Interieur

Het interieur van de Jaguar is minder uitgesproken dan het exterieur van de Britse Roadster. Dat is op zich niet erg, want het is nog altijd de moeite waard. Op zich zit het logisch in elkaar, maar er zijn een paar kleine missers. Een kniesoor die daar op let. Mocht het interieur je te zwart en donker zijn, kun je uiteraard andere combinaties kiezen. Er is zelfs een mogelijkheid om het dashboard in een andere kleur dan zwart te krijgen, maar dat kan in alleen in combinatie met de ‘Performance’- stoelen en maken de auto een stuk duurder. Nog een minpuntje: er is weinig aflegruimte in het interieur, ook in de kofferruimte is het huilen met de spreekwoordelijke pet op.

Dan de Land Rover. Ehh, Range Rover. Het zal je niets verbazen dat het interieur bijna identiek is aan dat van de reguliere Range Rover Evoque. Dat betekent een zeer strak ontwerp, zonder dat het saai wordt. Ook hier heb je enorm veel keuze om de auto naar wens aan te kleden. In tegenstelling tot de Jaguar is dit wel een relatief praktische cabriolet. Ten eerste vanwege de achterbank. Voor boodschappen, koffers en niet al te veeleisende passagiers is het prima te doen. De bagageruimte is ietsjes groter dan in de Jag, maar met 250 liter nog steeds erg klein. Dat dak moet natuurlijk ergens weggeklapt worden.

Rijden

Dit lijkt een eenvoudige zaak: de Jaguar wint op alle fronten. De Jaguar heeft 60 pk meer vermogen, 60 Nm meer koppel en een lager gewicht. De Jaguar zit net over de anderhalve ton, de Evoque Cabrio zit bijna op twee ton. Die viercilinder-motor is een uitkomst voor de F-Type. Natuurlijk, het surplus aan vermogen van de V6 is leuk, maar de V6 is beetje een bedenkelijk blok. Het is namelijk gewoon de V8, maar dan met zes potten in plaats van acht. Dat is een goedkope oplossing (Jaguar kon geen Ford-motoren meer gebruiken), maar de V6 is daardoor behoorlijk zwaar. De viercilinder is een bijzonder lichte en compacte krachtbron, waardoor insturen veel prettiger is. Qua prestaties kunnen we kort zijn: die zijn goed voor elkaar.

De Range Rover is dus erg zwaar en heeft minder vermogen uit eenzelfde soort motor. Daar lijden de prestaties onder. Die zijn namelijk op zijn best acceptabel te noemen. Maar daar gaat het niet om bij deze auto. In combinatie met de acht-trapsautomaat is de Evoque snel genoeg voor het verkeer op de asfaltjungle in Nederland. Je zit lekker hoog en de afstelling is verrassend strak. Ondanks dat waarschijnlijk niemand het gaat doen, kun je er ook mee in het terrein uit de voeten. Het is geen Defender, maar omdat het een Land Rover is, kun je ook buiten de gebaande paden nog voortbewegen.

Conclusie

Twee compleet verschillende auto’s van hetzelfde concern. Sterker nog, zelden waren auto’s qua prijs zo aan elkaar gewaagd, maar qua uitvoering zo enorm verschillend. Het zijn wel unieke, karaktervolle aanbiedingen. Een standaard crossover ligt natuurlijk veel meer voor de hand, maar het is goed om te weten dat er nog wat anders te krijgen is voor dit enorme bedrag. Dan is het alleen even de vraag welke het moet worden.