He kijk, Elon Musk is op bezoek bij Recep Tayyip Erdogan

Even op de thee bij Recep, altijd gezellig. Maar wat zouden de twee roergangers met elkaar te bespreken hebben?

Twee mannen met enige Machiavelliaanse trekken die elkaar een handje geven, dat is natuurlijk voer voor speculatie. En speculeren is in principe alles wat we kunnen doen, want officeel is er niks naar buiten gebracht over de inhoud van het gesprek tussen Elon en Recep. De meeting of the minds vond vandaag plaats in het nieuwe megalomane presidientiële paleis in Ankara. De Turkse overheid brengt slechts bovenstaande foto naar buiten met de titel ‘President Erdogan ontmoet SpaceX oprichter Elon Musk’.

De naam Tesla wordt dus niet genoemd. Technisch gezien is het dus mogelijk dat Elon ergens wat ruimte bedongen heeft om zijn Moonrakers te kunnen lanceren en vervolgens het gif van de zwarte orchidee over de wereld te verstrooien. Maar we achten het waarschijnlijker dat het hoge bezoekje van de baanbreker iets te maken heeft met de wens van Erdogan om een ‘nationale’ Turkse auto te bouwen.

Onlangs berichtten we nog over dit initiatief van Angela Merkel’s BFF. Er zou inmiddels besloten zijn dat een projectgroepje gaat beslissen over de aandrijving en het doel van de nieuwe Turkse auto. De grote leider himself zou te kennen gegeven hebben dat hij geen vertraging duldt bij dit project. Wellicht dat hij daarom zijn oor te rusten heeft gelegd bij iemand die ervaring heeft met vertragingen het uit de grond stampen van een nieuw automerk.

Of Elon een tegenprestatie verwacht voor zijn bemoeienis/adviezen is niet bekend en zal uiteraard afhankelijk zijn van hoe ver zijn betrokkenheid bij het project uiteindelijk zal gaan. Opperbank Goldman Sachs schat wel in dat Elon volgend jaar weer wat nieuw geld zal moeten aanboren en daar kan een man als Erdogan eventueel wel een mouw aan passen…

Uiteraard zullen we scherp in de gaten blijven houden wat er voortkomt over deze opvallende tête-à-tête.