BMW M5 First Edition: rijtest en video

Eén van de iconen van BMW, dus ligt de lat altijd hoog bij een nieuwe generatie.

Wat is het?

De zesde generatie van een iconische sportsedan of moeten we zeggen: dé sportsedan. In 1984 was de E28 M5 een sensatie. Dankzij de 286 pk sterke 3.8 liter grote zesinlijn motor uit de M1 haalde de M5 destijds al 245 km/u en was daarmee de snelste sedan. We zijn nu ruim 30 jaar verder, het vermogen is verdubbeld en qua topsnelheid zijn we maar liefst 5 km/u opgeschoten. #wehatelimiters.

Gelukkig is er ook het optionele Drivers Package en dan gaat de topsnelheid naar 305 km/u. Nog steeds begrensd overigens, dus tijdens een rustige zomeravond op een lege autobahn moet je wellicht nog eens een Porsche, Ferrari of Lamborghini voor laten gaan.

Dankzij xDrive hoeft de M5 tijdens de sprint dan weer niet zo heel veel auto’s voor te laten gaan. Van nul naar 100 doet de M5 in 3,4 seconden, 0-200 duurt slecht 11,1 tellen. Dat is bizar snel, er is echter wel een “maar”. Launch control werkt alleen met ESP volledig uit en de M5 heeft er niet altijd zin in. Daarmee degradeert die feature toch weer tot iets wat alleen leuk is in de folder, terwijl we juist dachten daar vanaf te zijn. Dat kan beter.

Voor de volledigheid nog alle specificaties: de 4,4 liter grote V8 kennen we al uit de vorige generatie M5 en levert nu 441 kW (600 pk) tussen 5.860 en 6.700 tpm en 750 Nm tussen 1.800 en 5.600 toeren per minuut. Voor het koppel hoef je tegenwoordig niet naar een diesel uit te wijken.

Hoe rijdt het?

Dit is de eerste vierwielaangedreven M5, dus dat is even wennen, maar het was onvermijdelijk dat deze stap zou komen. De vorige M5 kon zelfs op droog asfalt nauwelijks de pk’s en Nm’s kwijt en deze is uiteraard weer een toefje krachtiger geworden. Gelukkig weten we -sinds Mercedes-AMG dit introduceerde- dat het mogelijk is om een uitschakelbare vierwielaandrijving te hebben.

Wat je wil vinden in een M5 met vierwielaandrijving is dat deze veel meer tractie biedt dan zijn voorganger, maar dat het speelse karakter niet helemaal verdwenen is. Bonuspunten voor als je er nog echt een rookgordijntje mee kan trekken. En wat ik vond in de F90 M5 is dat deze dankzij vierwielaandrijving veel meer tractie biedt dan zijn voorganger, maar dat het speelse karakter niet helemaal verdwenen is. En oh ja, een rookgordijntje trekken kan ook nog. Het is de holy grail, want als je snoeihard wil sprinten is er vierwielaandrijving en als je wil driften zet je de voorwielaandrijving uit. Klein issue daarmee is dat om 2WD te mogen rijden het ESP volledig uit moet, dus een klein beetje lef is wel nodig.

Gelukkig is de M5 ook met het ESP half aan en vierwielaandrijving in de Sport stand best wel speels. Een klein driftje mag er dan nog wel worden neergelegd, maar de elektronica staat als volleerde nanny klaar met de natte doekjes om de boel te redden als je er echt een zooitje van maakt.

Bestuurder, vierwielaandrijving en de nanny (ESP) werken daarbij soms elkaar wel wat tegen. Tijdens een tegenstuur reactie vlamt de elektronica soms wat koppel naar voren, zodat je net wat meer asfalt nodig hebt om binnen de lijntjes te blijven kleuren. Het persbericht van BMW rept niet over de koppelverdeling, maar het zou mijn persoonlijke voorkeur hebben dat er een stand is waarbij er een vast percentage naar voren gaat.

Zijn er nog minpunten?

Een paar, maar gelukkig geen enkele om de M5 voor te laten staan. Zo is met de optionele multifunctionele M-stoelen en de door kids goedgekeurde entertainment schermen achterin er wat minder ruimte op de achterbank over dan je zou verwachten. Mijn stoel moest een paar tandjes naar voren om ruimte te creëren, terwijl je dat niet zou verwachten in een 5-serie. Iets minder volumineuze stoelen zouden daarin moeten helpen, dat is er ééntje om te checken in de showroom.

De volgende klacht betreft het adaptieve onderstel met de keuze uit hard, keihard en oerend hard. De verschillende standen van de M Dynamic Damping vond ik wat te dichtbij elkaar liggen, iets wat we vaker merken als alleen de demping variabel is.

Synthesizer liefhebbers worden weer eens op hun wenken bedient, want veel van het motorgeluid in de cabine komt wederom uit een chipje. Sommigen zijn er minder vatbaar voor, maar ik kan er nog steeds niet helemaal aan wennen. De concurrentie doet dat simpelweg beter.

Alternatieven

AMG liet met de E63S een jaar eerder al zien wat de mogelijkheden zijn voor een 600pk sterke sportsedan met uitschakelbare vierwielaandrijving. We waren (en zijn nog steeds) direct fan. De AMG klinkt beter dan de M5 en ik moet hard graven om te verzinnen op welk punt de BMW zou kunnen winnen. Misschien moeten we daar maar eens een dubbeltest aan wijden, wat jij @casperh?

Het zal ook interessant zijn om te zien wat Audi met de RS6 gaat doen. Overstuur zat niet in het repertoire bij quattro gmbh, maar met de R8 RWS steken ze een klein teentje in het water der rokende achterbanden.

Andere concurrenten zijn er feitelijk niet: de snelste Ghibli komt 200 pk(!) te kort, we wachten nog op een gepeperde XF van Jaguar en de GS-F van Lexus houdt dit geweld ook niet bij.

Conclusie

Alleen die prijs he. Belgen stappen voor 120k in de M5, voor gele platen mag echter 40K aan extra belasting worden afgedragen. Van de door de regering beloofde afbouw van belastingen is voorlopig nog geen sprake, maar what else is new. Voor de First Edition die altijd in het mat rood is gespoten vraagt BMW 19,5k meer, de testauto was extra volgehangen en kwam daarmee op 212,5k.

Forse prijzen dus, maar dit is wel de beste M5 van de afgelopen twintig jaar. De E60 M5 met V10 klonk fantastisch, maar zoop als een tempelier en kwam koppel te kort. Bij de F11 M5 was het probleem van het ontbrekende koppel opgelost, maar die kon je onder de 100 km/u niet gebruiken. Tractie was niet het sterkste punt, zeg maar. Deze M5 zet alles weer recht, maar mag zelfs met het ESP aan graag een beetje schuin trekken. Heerlijk, precies zoals de gemiddelde sportieve automobilist het wil. Een beetje spelen als het kan en de mogelijkheid om helemaal los te gaan als de mogelijkheid er is. En op zaterdag ook bruikbaar voor de boodschappen. Filmpje!