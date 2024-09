Met welke bus hoeft jouw werkgever niet aan te komen?

Ja, een bestelwagen is vooral bedoeld om je werk mee te doen. Maar het oog en je gevoel voor status wil ook wat.

Ineens stroomt vandaag de mailbox vol met bedrijfswagennieuws. Hadden we vanmorgen al de Nederlandse prijzen van de langverwachte nieuwe Volkswagen Transit, sorry, Transporter. En de Renault Estafette. Nu vliegt het KIA en het BYD nieuws ons weer om de oren.

Dit komt natuurlijk omdat vandaag de IAA Transportation in Hannover geopend is.

Heel fijn natuurlijk dat jij als ondernemer of wellicht jouw werkgever meer keuze heeft wanneer er een nieuwe bestelwagen gekocht moet worden. Maar als je toevallig op vrijdagmiddag om 15.00 uur op de zaak binnenloopt om uit te klokken voor het weekend dan wil je sommige modellen echt niet op zijn beeldscherm zien staan.

We kennen persoonlijk de verhalen van werknemers die op zoek gingen naar een nieuwe job omdat ‘de baas’ dacht dat het niet erg was om van een Mercedes Sprinter naar een Renault Master of Fiat Ducato te gaan. Hartstikke leuk dat die laadruimte praktischer is en de aanschafwaarde lager. Maar het voelt wel als een downgrade. En daar heeft niemand zin in. Of het nou van een Tesla Model 3 naar een Peugeot e-208 is of van een Transporter of Sprinter naar een andere Europese of Aziatische bestelwagen.

Dus we hebben nu twee nieuwe kandidaten waarvan je mag bepalen of je daar elke dag om 6.30 uur in wilt stappen!

KIA betreedt de bestelwagenmarkt

Het was al enige tijd duidelijk dat ook KIA naast het zusterbedrijf Hyundai in Europa de bedrijfswagenmarkt zou gaan betreden. Vandaag stellen ze in Hannover op de IAA voor bedrijfswagen uit met conceptversies van de PV5 en PV7.

We hebben het hier over lichte bedrijfswagen die volledig elektrisch zijn. Volgend jaar moeten de eerste modellen ook echt op de markt komen, dus het is geen luchtfietserij. De PV5 noemen we maar even formaat Transporter en de PV7 is meer formaat Fiat Ducato

KIA maakt vooral melding van 7 jaar /150.000 km garantie en het feit dat het mogelijk moet worden om in 30 minuten van 10 tot 80% te laden. Ze zijn allemaal gebaseerd op de PBV (Platform Beyond Vehicle) techniek. De komende jaren gaat KIA hier 3 miljard in investeren, dus het is ze menens. Maar zou jij er je koelbox in willen zetten in de ochtend om naar het werk te gaan. Het oogt ons wellicht een paar stappen te futuristisch. Maar laat het vooral weten wanneer je daar anders over denkt.

BYD maakt al langer bedrijfswagens dan jij denkt

Voor de mensen die wel eens in Schiedam komen. Je zou daar zomaar eens langs het kantoor van BYD Europa kunnen zijn gereden. Die zitten er al vele jaren om te proberen om BYD trucks en bussen te slijten op de Europese markt.

Maar in Hannover op de IAA laat BYD vandaag voor het eerst een nieuwe bestelwagen zien, de BYD E-Vali. Wij zouden persoonlijk ook hier nog even verder studeren op de naam. Geen dieren uit de oceaan deze keer maar blijkbaar een Noorse god. Maar goed. Een universele naam vinden is natuurlijk ook lastig.

Terug naar die bus. De E-Vali is naar eigen zeggen uitermate geschikt voor last-mile delivery en pakketbezorging. Binnenkort dus met de knipperlichten aan op jouw stoep of op het fietspad bij jou in het dorp. De eerste specs die vrijgegeven zijn hebben het over een actieradius tot 250km uit de 80,64 kWh blade batterij en een laadcapaciteit tot 1.450 kg. De laadruimte zou 17,9 m3 bedragen voor het model van 4,25 ton. Er komt ook een 3,5 ton variant.

De E-Vali heeft wel wat weg van de elektrische Amazon bezorgbussen van Rivian. En ziet er eigenlijk best al productierijp uit.

Dus laat het maar weten. Mogen ze deze bussen op de zaak gaan configureren of ga jij dan op zoek naar een andere baan? Tot 22 september kun je overigens nog zelf naar de IAA Transportation in Hannover als je echt al het bedrijfswagennieuws wilt zien.