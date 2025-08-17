Video: Aso gooit afval uit de auto

En dan zeg je er wat van…
Mensen die afval uit de auto gooien. Probeer daar maar eens een dialoog mee aan te gaan.
Bekijk ook deze video: En daarom is er een doorgetrokken streep!
Auteur: Redactie Autoblog, gepost om – 1 Reactie
Reacties
JanJansen zegt
Heb wel eens in de file het naar buiten gegooide afval bij degene weer naar binnen gegooid. Was blij dat de file weer begon te rijden, want van enige introspectie was geen sprake.