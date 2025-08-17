Krijg nou wat: Volkswagen biedt extra pk aan met abonnement

Dacht jij dat je het gekste qua abonnementen op auto’s al had gezien, dan ken je het abonnement van Volkswagen op extra pk nog niet.

Het is het nieuwe normaal: dingen kosten geen geld meer om te kopen, maar maandelijks geld om het af te sluiten. In theorie is het de ultieme vrijheid: je betaalt wanneer je het nodig hebt en betaalt het niet wanneer je het niet nodig hebt. Dat argument kun je nog gebruiken voor zoiets als stoelverwarming: in de zomer heb je dat liever toch niet. Het probleem is echter dat je op die manier hoopt dat het niet gebruiken van de optie de auto an sich goedkoper maakt. De realiteit is andersom: omdat de hardware voor de optie er al in zit, heb je daar toch al voor betaald. En dus is alles wat het merk er nog uit vist alleen maar duurder.

Experimenteren

Je kan er wat van vinden, maar goed, het zit nog ietwat in de testfase. Als in: automerken peilen echt wel of het een beetje aanslaat en trekken waar nodig de keutel in. Bovendien hebben bepaalde merken aangegeven dat er grenzen zijn. Wat natuurlijk haaks staat op het feit dat BMW zaken als adaptieve onderstellen achter een abonnement verstopt. Nu is het moment daar: rasechte paardenkrachten worden achter een betaalmuur gezet bij Volkswagen. Je kan in de ID.3 extra betalen voor meer pk.

Abonnement voor extra pk

Als je nu een Volkswagen ID.3 configureert in het Verenigd Koninkrijk, krijg je de melding dat het vermogen van 150 kW (204 pk) kan verhogen naar 170 kW (231 pk). Dit gaat je wel een maandelijks bedrag kosten: 16,50 pond per maand, of 19,11 euro. Voor 191 euro mag je er een jaar van genieten (en krijg je dus twee maanden gratis), inclusief een gratis proefperiode. En, dat is hoe deze abonnementen niet als een volledige rip-off klinken: voor 649 pond (750 euro) is de optie permanent. Permanent voor de auto, dus dan is het gewoon alsof je de optie hebt aangevinkt in de configurator.

27 pk

Ietwat opvallend dat het hebben van 231 pk afhankelijk is van of je een abonnement betaalt bij de Volkswagen ID.3. Minstens zo opvallend is de gekozen upgrade: ‘slechts’ 27 pk. Als je nou voor een maandelijks bedrag van je normale ID.3 met 204 pk een 326 pk sterke ID.3 GTX kon maken, is het wellicht een leuk idee. Maar ga je die extra paar pk’s merken? Bovendien komt wederom de reden bovendrijven dat abonnementen nog niet helemaal gemeengoed is: dat betekent dat elke 204 pk sterke ID.3 in theorie klaar is voor meer pk, die je dus niet krijgt.

Nederland

De optie staat dus prominent in beeld in de Engelse configurator: als je een Nederlandse Volkswagen ID.3 bestelt zie je niks behalve 204 pk. Toch blijkt dat de optie ook geldt in Nederland en je de extra pk’s kan bestellen op abonnementsbasis. Voor vergelijkbare bedragen: 19,50 per maand, 195 euro per jaar of 759 euro voor altijd.