Helmut Marko moet op zoek naar een vrouwelijke coureur

Niet alleen Red Bull overigens, álle F1-teams moeten op jacht naar vrouwelijk talent.

In Formule 1 is er natuurlijk sprake van ernstige ongelijkheid. Alle coureurs zijn namelijk mannen, en dat kan eigenlijk niet meer anno 2023. Ook al is volkomen logisch dat de 20 beste coureurs van de wereld mannen zijn. Los van eventuele fysieke verschillen, zijn er gewoon veel meer mannen die een autosportcarrière najagen.

Toch is het kennelijk een probleem dat er te weinig vrouwen in de Formule 1 zitten. Daarom is vorig jaar de ‘F1 Academy’ opgericht, die onder leiding staat van Susie Wolff. Dit is een soort opstapklasse, waarin alleen vrouwen rondrijden.

Momenteel zijn er vijf teams in de F1 Academy, waaronder ART Grand Prix, Prema Racing en het Nederlandse MP Motorsport. Dit zijn teams die we ook kennen uit de Formule 2. Vanaf volgend jaar gaat er echter wat veranderen: ook de Formule 1-teams gaan zich ermee bemoeien.

De Formule 1 maakt vandaag bekend dat alle F1-teams voor volgend jaar een coureur gaan leveren aan de F1 Academy. En dat moet dus een vrouwelijke coureur zijn. Het is niet zo dat Mercedes Mick Schumacher naar voren kan schuiven.

F1 Academy blijft wel gewoon dezelfde vijf teams houden. De aangedragen coureur komt terecht bij een van de bestaande teams, die elk met drie auto’s rijden. Een daarvan zal dus gesponsord worden door een F1-team en ook een livery krijgen van dat team. Zo zullen er straks dus toch een Red Bull en Ferrari rondrijden in de F1 Academy.

Op deze manier wil de Formule 1 meer aandacht genereren voor F1 Academy. Daarin zijn ze tot nu toe jammerlijk gefaald. De races worden niet eens live uitgezonden. Als het goed is komt daar echter ook verandering in, volgend seizoen. Al zal het voor de kijkcijfers waarschijnlijk weinig uitmaken of het wel of niet wordt uitgezonden.