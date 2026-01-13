Autoblog.nl

Video: Audi met quattro lacht iedereen uit in de sneeuw

Auteur: , gepost om

Aan de kant! Hier kom ik aan.

Iedereen tobben met voorwiel of achterwielaandrijving. Deze Audi lach zich rot, met quattro en goede banden is de sneeuw kinderspel.

    • Peter zegt

      Aan het eind van het filmpje zie je dat hij stopt voor de voorste auto en uitstapt. Lijkt mij dat je dat alleen doet om te helpen met iets van een sleeptouw o.i.d., hoewel ik natuurlijk niet uitsluit dat hij uitstapt om met zijn telefoon lachend te gaan filmen.

    • R82 zegt

      Typische reactie van mensen die te snel oordelen…

      A. Als je er zou wonen en je ziet iedere winterse dag mensen in de problemen komen omdat ze niet goed voorbereid de weg op gaan, en je al tien keer hebt geholpen, dan denk je bij nummer elf: prima, vandaag even niet.

      B. De bestuurder heeft haast en kan niet helpen.

      C. Volgens mij stopt hij aan het einde en stapt hij uit.

    • potver7 zegt

      Behalve dat je bij gladheid en sneeuw helemaal niks aan al die peekaa’s hebt… En nee, ook niet om te slepen. Er staan vier mensen te duwen en die krijgen die auto ook van z’n plek, hoeveel pk’s zijn dat?

  6. wimbers zegt

    vaak genoeg gehad in de Alpen, vooral (eigenlijk alleen maar nu ik erover nadenk) in Frankrijk. (Zelfs vorige week, toen het echt heel erg aangekondigd was.)

    Het gedonder begint al op de snelweg: het gaat sneeuwen, ze komen de heuvel niet meer op, en de hele vallei staat vast. sta je dan met je goede Nederlandse gedrag: 4×4, winterbanden, in dezelfde file…
    Als je dan eindelijk die bult op komt en deze eigenwijze malloten staan er nog steeds in de weg zonder goede uitrusting. Zoek het dan lekker uit, dan hobbel ik er ook langs om naar mijn hut te komen.

