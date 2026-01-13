Video: Audi met quattro lacht iedereen uit in de sneeuw

Aan de kant! Hier kom ik aan.
Iedereen tobben met voorwiel of achterwielaandrijving. Deze Audi lach zich rot, met quattro en goede banden is de sneeuw kinderspel.
Auteur: Redactie Autoblog, gepost om – 14 Reacties
Reacties
Motomoto zegt
Typische Audi-rijder. Je medemens aan laten kloten zonder je ook maar iets van ze aan te trekken.
Zo: generaliseren is ook weer gelukt vandaag.
Fairlight zegt
Mijn gedachte! Iedere andere auto met 4×4 en winterbanden was er ook door gekomen, maar had vervolgens even geholpen. Ik vraag me af wat die anderen dachten te doen, nog verder die weg op.
V8Vantage zegt
Met alleen goede winterbanden lukt dit ook wel denk ik. De andere staan denk ik stil omdat ze aan het helpen zijn met duwen.
Peter zegt
Aan het eind van het filmpje zie je dat hij stopt voor de voorste auto en uitstapt. Lijkt mij dat je dat alleen doet om te helpen met iets van een sleeptouw o.i.d., hoewel ik natuurlijk niet uitsluit dat hij uitstapt om met zijn telefoon lachend te gaan filmen.
R82 zegt
Typische reactie van mensen die te snel oordelen…
A. Als je er zou wonen en je ziet iedere winterse dag mensen in de problemen komen omdat ze niet goed voorbereid de weg op gaan, en je al tien keer hebt geholpen, dan denk je bij nummer elf: prima, vandaag even niet.
B. De bestuurder heeft haast en kan niet helpen.
C. Volgens mij stopt hij aan het einde en stapt hij uit.
mjpamsterdam zegt
Wat rijdt de achtervolger ?
V8Vantage zegt
Een benenwagen
Dave zegt
Ik lig plat :p
ouwedibbes83 zegt
Panda 4×4, net als Enzo F. vroeger deed
THSD zegt
Behalve als het modder is dan wordt quattro uitgelachen:
https://www.autoblog.nl/nieuws/x-ongeschikt-audi-s8-kan-geen-terreinrijden-30294
Mini Joe zegt
Als je zoveel pk’s hebt zou je toch de hele bende awd ers mee kunnen slepen?
Maar ja, die Audi chauffeurs staan niet bekend om hun sociale inslag.
potver7 zegt
Behalve dat je bij gladheid en sneeuw helemaal niks aan al die peekaa’s hebt… En nee, ook niet om te slepen. Er staan vier mensen te duwen en die krijgen die auto ook van z’n plek, hoeveel pk’s zijn dat?
Who_carez zegt
Ik zie het probleem niet. Als er al een hele rij achter staat en ze al genoeg mensen hebben om te gaan helpen.
Hij verkleint alleen de file waardoor eventuele hulpdiensten beter door kunnen? :)
wimbers zegt
vaak genoeg gehad in de Alpen, vooral (eigenlijk alleen maar nu ik erover nadenk) in Frankrijk. (Zelfs vorige week, toen het echt heel erg aangekondigd was.)
Het gedonder begint al op de snelweg: het gaat sneeuwen, ze komen de heuvel niet meer op, en de hele vallei staat vast. sta je dan met je goede Nederlandse gedrag: 4×4, winterbanden, in dezelfde file…
Als je dan eindelijk die bult op komt en deze eigenwijze malloten staan er nog steeds in de weg zonder goede uitrusting. Zoek het dan lekker uit, dan hobbel ik er ook langs om naar mijn hut te komen.